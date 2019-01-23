2019-01-24T10:16:48+03:00
Общество

Морозы в Красноярске в 2019 году: при какой температуре воздуха красноярцам можно не ходить на работу

В Красноярске сильные морозы, и многие жители задаются вопросом: можно ли не ходить на работу при такой погоде
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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При какой погоде можно не ходить на работу?При какой погоде можно не ходить на работу?Фото: Мария ЛЕНЦ
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При какой погоде горожане могут не ходить на работу? Об этом «Комсомольскую правду»-Красноярск вот уже несколько дней спрашивают читатели. Вопрос, надо сказать, интересный и актуальный. Особенно если учесть, что сейчас за окном плотная морозная пелена, а столбик термометра за окном упал ниже отметки в минус 35-40 градусов. В такую погоду техника не выдерживает и ломается, а как быть людям?

В краевом управлении Роспотребнадзора ответили: как такового показателя отрицательной температуры, при котором человеку нельзя выходить из дома на улицу и идти на работу, нет. Даже при -50 ехать на работу придется (исключение – если работодатель сам пойдет на встречу и скажет: «коллеги, отбой, в мороз сидите дома»).

Есть санитарные нормы для работы внутри помещения и вне помещения.

Для рабочих мест внутри помещения есть три категории, они зависят от того, насколько интенсивно организм тратит энергию.

1-я категория – профессии с малой теплоотдачей, например, работа в офисе, швейное производство или другая сидячая работа. В таких помещениях температура воздуха должна быть в диапазоне от +20 до +25 градусов.

2-я категория – ряд профессий с большой теплоотдачей, например, в полиграфии, в торговле, на предприятиях связи, в промышленных цехах. Здесь по нормативам температура воздуха должна быть в пределах от +19 до +24 градусов.

3-я категория – «тяжелые» профессии, например, в литейном производстве. Здесь регламент составляет от +18 до +22 градусов.

Что касается работы на открытом воздухе, российским законодательством не регламентируется температурная норма. Однако работодатель обязан обеспечивать своих работников теплой одеждой, обувью, головными уборами и рукавицами, а также организовать место для обогрева. Это актуально, к примеру, для строителей, лесозаготовителей. Такие обязательства должны быть прописаны в трудовом договоре или коллективном договоре.

Кстати, в Роспотребнадзоре рассказали, что регулярно проводят лабораторные замеры показателей микроклимата на рабочих местах. В 2017 году 9,4 % рабочих мест не соответствовали нормам.

Остается добавить, что если там, где вы трудитесь, холодно сверх меры или работодатель не обеспечивает вас теплой одеждой для работы на морозе, можно пожаловаться в Роспотребнадзор на телефон горячей линии: (391) 226-89-50.

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