Платные и бесплатные пляжи Красноярска

Наконец-то лето вступило в свои права! Этот мая был очень аномально теплым, а потом на месяц снова вернулась весенняя погода. В конце июня нам снова обещают аномальную жару!

Красноярцы задыхаются от 30-градусной жары среди стекла и бетона и норовят при каждом удобном случае улизнуть из города куда-нибудь поближе к природе. Солнце изливает от щедрот своих, да так, что не нужен нам берег заморский – у нас своего ультрафиолета хватает. При такой жаре шоколадный загар обеспечен, но при условии, что загорать правильно, равномерно и в уютном месте рядом с водой.

Вот, кстати, речь сегодня пойдет как раз о воде и о городских пляжах. Насколько они пригодны для отдыха. Напоминаем, что в период пандемии коронавируса следует соблюдать социальную дистанцию и меры предосторожности. Рассказываем о пляжах Красноярска.

Пляж на водоеме близ Мясокомбината

Водоем и платный пляж – просто подарок для жителей активно строящегося микрорайона и окрестностей. От автобусной остановки каких-то сто метров. Хотя машинам по колдобинам добираться сложно, я бы даже сказала, опасно. Но фирма, арендующая пляж, уверяет: дорогу и площадку для парковки скоро отсыплют.

Территория пляжа по периметру огорожена от случайных бродячих собак. Визуально здесь чисто – песок, галька, немного травы. Антураж составляют несколько мусорных урн, кабинки для переодевания, грибки. Для голодных и жаждущих продают закуски и напитки. Для гурманов – есть баня у самой воды. Скоро обещают волейбольные мячи, ракетки для бадминтона, шезлонги.

Инспекторы ГИМС накануне проверили состояние пляжа и акватории – свое «добро» они дали. Но последнее слово остается за эпидемиологами – они должны взять пробы почвы и воды на анализ. Акватория для купания огорожена яркими буйками. И хоть у нас не Малибу, но вышка для спасателей имеется.

Кстати, о безопасности: на пляже есть «тревожная кнопка». Так что если кто из отдыхающих будет слишком раскрепощаться и выпускать свою негативную энергию на свободу, то по сигналу тут же приедет вневедомственная охрана Октябрьского района.

И напоследок: туалет находится за территорией пляжа. Проверку не прошел...

Пляж на острове ОтдыхаФото: Мария ЛЕНЦ

Городской пляж на острове Отдыха

Излюбленное место красноярцев, потому что сюда легко добраться. К тому же тут застойная вода, и она быстрее прогревается, в ней уже можно поплескаться.

Несказанно удивила новость, что вход на Центральный пляж в этом году совершенно бесплатный. И биотуалеты – тоже бесплатные. На территории чисто, всюду песок, местами галька и мягкая трава. Хочется посидеть – тут вам лавочки, хочется полежать – «цивильный» лежак – 250 рублей, и он ваш хоть на весь день. Но большинство все же за традиции – за покрывальце на песке.

На территории чисто, всюду песок, местами галька и мягкая траваФото: Мария ЛЕНЦ

Ближе к лесу мужчины азартно играют в волейбол. Дети с упоением зарываются в песок. Дамы всех возрастов жарятся на солнышке. Ну чем не идиллия? А чтобы заманить еще больше красноярцев на пляж, по соседству с ним обещают открыть этакую зону фудкорда со смешанным многонациональным колоритом: там будет вьетнамская кухня, кальянная, шашлычная, музыка и танцзал.

Остается добавить, что в любой день пляж закрывается в 23 часа.

Пляж на Абаканской протоке на острове МолоковаФото: Мария ЛЕНЦ

Пляж на Абаканской протоке на острове Молокова

Пожалуй, самый красивый пляж в Красноярске – для эстетов. Судите сами: глубокий залив выходит на юг, вдоль берега большое количество зелени, а напротив открывается красивый вид на новый городской квартал. Но есть одно «но»: здесь нельзя купаться. Совсем нельзя. Потому что здесь – царство гидроциклов, в этом заливе резвятся любители погонять с ветерком на водных мотоциклах и катерах. Они приезжают со всех окрестностей, устраивают гонки и соревнования.

Пляж этот дикий: нет ни туалетов, ни кабинок для переодевания, ни шезлонгов. На берегу – мелкая галька. Однако народу в жаркие и выходные дни бывает очень много – загорают, играют в пляжный волейбол, наблюдают за гидроциклистами. На территории довольно чисто. Вывод напрашивается только один: здешние завсегдатаи культурно отдыхать умеют.

Зона отдыха на острове ТатышевФото: Мария ЛЕНЦ

Зона отдыха на острове Татышев

Здесь, под вантовым мостом, два пляжа. Один бесплатный, а ровно напротив, на той же протоке, - платный. Отличаются они очень немногим. И тот и другой пока относительно чистые, на платном разве что есть кабинки, пара зонтов.

Официально купаться здесь нельзя. Честно говоря, и без экспертиз видно - вода очень грязная. Но дети уже плещутся здесь вовсю. Ныряют вниз с импровизированной вышки, заплывают на мелкоте.

Взрослому здесь плавать негде. Воды – по колено, в самом глубоком месте по пояс.

ВОПРОС РЕБРОМ

Нужно ли делать Енисей зоной купания и отдыха?

А знаете ли вы, что когда-то в Красноярске можно было купаться в основном русле Енисея? Не верите? Тогда посмотрите на эту фотографию. Там, где сейчас высокая набережная, более полувека назад был пологий берег с песком. И тысячи горожан приезжали сюда купаться, загорать. Говорят, раньше здесь даже на байдарках плавали. Температура воды летом составляла в среднем 17 градусов.

Эта фотография была сделана между 1961 и 1967 годами. Первая дата – был запущен Коммунальный мост, а вот в 1967 году заработала Красноярская ГЭС. После нее вода в Енисее буквально за одно лето похолодала. Сегодня температура воды в основном русле не поднимается выше +4 градуса. Если ты не морж, так и не поплаваешь.

Оцениваем городские пляжи

Сейчас активно обсуждается идея «речного экрана», который позволил бы сделать воду более теплой и даже пригодной для купания. Сторонники идеи говорят, мол, странно жить на берегу большой реки и не иметь возможности в ней плавать.

Но думается, вот, к сожалению, и о другом. Поставим мы экран, устроим пляжи для всех желающих вдоль Енисея… А во что они превратятся через год, через два? Вот-вот…