В красноярском ночном клубе девочки-подростки устроили стриптиз за бутылку шампанского

Скандал, разразившийся в челябинском ночном клубе, где дети на вечеринке «для тех кому до 18», пили пиво и танцевали полуголыми, оказалось, цветочки. По сравнению с тем, как «отрываются» подростки в ночном клубе «Гагарин» в Красноярске.

В Интернет попали фото и видео с недавней августовской вечеринки, на которой девочки, явно несовершеннолетние, зажигают на сцене. Заводила-ведущий объявил конкурс на лучший стриптиз. Победительнице пообещал приз - бутылку шампанского.

- Давай, Настя, давай-давай!!! – заводит юную худенькую девочку ди-джей.

Фото с сайта Вконтакте

Настя хохочет, эротично изгибается, скидывает майку, лифчик, джинсы, остается в стрингах.

- Мужик, ну! – раззадоривается ди-джей. – Возьми ее!!!

Полупьяный взрослый парень с трудом приподнимается со стула, облапывает голую хохочущую девочку…

- Ну все, садись! – командует разгоряченный ведущий. – А то штаны намокнут. Понравилось? Нормально, понравилось, - довольно резюмирует он.

На фото – сразу несколько голых девчонок. Абсолютно без стеснения, не прикрывая голую грудь, скачут вокруг приза…

Наверняка, скандал бы не грянул, если бы «фотоотчет» с вечеринки не попали в сеть. Но когда фото и видео пляшущих голышом девчонок кто-то выложил в Интернет, количество отзывов просто стало зашкаливать:

«Жесть! Такого просто не должно быть. Виновные должны понести наказание, а клуб надо закрывать».

«Это позор для России. Детям не место в клубах. Я считаю, если ребенка обнаружили в клубе, то нужно закрывать клуб. В подобных вопиющих ситуациях владельцев клуба надо судить за развращение малолетних!»

«Это какой-то кошмар! Уже не первый случай, когда снимки обнаженных детей просочились через интернет! надо что-то делать!».

Увидели шокирующие снимки девочек и родители. Говорят – у самих волосы встали дыбом, кто допустил такое в клубе?! Мол, мы детей отпускали на вечеринки, потому что насильно их уже не удержишь, но что там ТАКОЕ творится, даже подумать не могли. В клубе отбиваются: ваши дети, вы, значит, так их воспитали!

Фото с сайта Вконтакте

- Мы на входе возраст спросили, - равнодушно и спокойно, с интинаций "а что вы мне сделаете", отвечает на все нападки дежурный администратор (директор клуба при этом вообще предпочитает на звонки не отвечать), - если по поводу кого и были сомнения, домой отправляли за паспортом. А насильно их раздеваться никто не просил. Они сами такие!

Жуть, а точнее сказать, «жесть», как пишут в отзывах. Хотя формально (совсем формально, если отмести все человеческое), в клубе правы: во-первых, надо доказать, что в «шоу» участвовали несовершеннолетние (ну и что, что на фото явные дети, это к делу не пришьешь), во-вторых, никакого насилия – сами разделись…

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

Михаил Молотков, руководитель пресс-службы УВД Красноярска:

- Однозначно могу сказать, практически гарантировать, что по данному факту сотрудниками полиции будет проведена самая тщательная проверка. Будет дана оценка действий всех лиц – и владельца клуба, и администрации. В том числе – и родителей, и самих девочек! О результатах мы сообщим в самое ближайшее время.

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