«Мы формируем один из лучших коллективов в угольной отрасли Хакасии»

Возглавляет это молодое предприятие опытный руководитель, 40 лет проработавший в угольной отрасли Хакасии, Виктор Михайлович Янцижин.

В 1979 г. Виктор Михайлович окончил Красноярский институт цветных металлов, по распределению попал в Хакасию на Изыхский угольный разрез. Трудовой путь горняка прошел с самого начала — помощником машиниста экскаватора, а продолжил, работая механиком, впоследствии став главным механиком.

Руководил разными угледобывающими предприятиями Хакасии, в том числе, только вводившимися в эксплуатацию. Под руководством Виктора Янцижина в 1991 г. началось строительство Восточно-Бейского разреза (СУЭК). Рядом с этим предприятием на Бейском каменноугольном месторождении основан разрез Кирбинский.

- Бейское месторождение было разведано давно, его подтвержденные запасы на данный момент превышают 2 миллиарда тонн угля. Сейчас именно здесь — новые рабочие места и возможность хорошего заработка для жителей Хакасии, рост налоговых отчислений в бюджет республики, - рассказывает Виктор Михайлович. Видно, как во время рассказа о любимой работе у него горят глаза.

- Работать на этом месторождении непросто, большой проблемой является его обводненность, необходимо постоянно откачивать грунтовые воды. Главное для нас — не повредить окружающей среде. Мы не ведем взрывные работы: залегание угля позволяет на данный момент брать его без взрывов. В полном объеме осуществляем весь комплекс природоохранных мер и ведем экологический мониторинг, - продолжает наш собеседник.

Сколько человек сейчас работает на предприятии и откуда они приехали?

- Сейчас на разрезе работает свыше 200 человек, все они — жители Хакасии: Абакана, Черногорска, Белого Яра, Беи. Проблем с набором специалистов у нас нет: все понимают, что предприятие перспективное, и стремятся к нам попасть. В нашем коллективе есть и опытные, и молодые работники. Опытные горняки передают свои знания молодежи: на разрезе развита система наставничества. Наставничество — очень важно для производства: свои кадры нужно растить. В свое время и у меня был наставник, передавший мне много знаний о горном деле. Я сам всегда стараюсь поделиться своими знаниями и опытом с молодежью, поддержать, когда это необходимо. Без взаимовыручки и поддержки в горняцком братстве никуда. Мне кажется, мы формируем один из лучших коллективов в угольной отрасли Хакасии.

Ясно, что человек, сам выросший из простого рабочего до директора, считает, что растить свои кадры для компании выгоднее и перспективнее, чем нанимать «варягов».

А как взаимодействуете с жителями находящихся неподалеку от разреза населенных пунктов?

- Мы находимся в Алтайском районе и тесно сотрудничаем с администрацией этого района, оказываем жителям района помощь и поддержку в рамках социально-экономического партнерства. Помогаем и двум близлежащим деревням: Смирновке и Краснополью — и благотворительностью, и спецтехнику отправляем при необходимости, и дороги ремонтируем.

Как вы оцениваете перспективы разреза Кирбинский?

- Мы будем строить эффективно работающее предприятие с высокой производительностью. В планах на 2019 год — выйти на миллионный рубеж: добыть первый миллион тонн топлива. Сейчас на разрез активно поступает современная техника, обладающая не только высокой мощностью, но и высокой надежностью и безопасностью, комфортными условиями для машинистов. Именно на плечах рабочих — основной труд по добыче из недр «черного золота». Мы создаем максимально комфортные условия для людей труда — новая современная техника, горячее питание, социальная поддержка. Я и сам начинал свой трудовой путь за рычагами, не по наслышке знаю, как непросто даются 12-часовые смены, ночные смены — ведь производство работает круглосуточно. Поэтому твердо убежден — человек труда должен получать почет, уважение, а еще — все условия для комфортной и безопасной работы. Важной задачей является сохранение низкой текучести кадров, продолжение и расширение эффективного социального партнерства с населенными пунктами нашего присутствия. На нашем предприятии делаем все для людей.

И видно, что «все для людей» - для Виктора Михайловича не пустые слова. На разрезе он тепло здоровается с каждым встреченным по пути рабочим. Люди тянутся к нему, и неспроста: Виктор Янцижин не только помнит по имени и отчеству, кажется, каждого члена своего большого коллектива, но и искренне неравнодушен к своим соратникам: с неподдельным интересом спрашивает горняков об их семейных новостях, успехах детей. И это не банальная вежливость, ведь Виктор Михайлович — свой, местный. Знает не только на разрезе каждый камешек и каждую кочку, но и в Хакасии каждый уголок.

А как обычно проводите свободное время?

- Свободного времени у меня очень мало: производство у нас сложное, не на конфетной фабрике работаем. Бываю на разрезе и в выходные, и в праздники. Ведь за разрезом, как за ребенком, постоянно нужно смотреть. А мои дети уже выросли, сейчас каждую свободную минутку, когда она все-таки выдается, стараюсь посвящать внукам. А еще выезжаю на рыбалку, исследую красоты Хакасии. Я переехал в Хакасию в юности, и за 40 лет, что живу здесь, Хакасия стала для меня родным и горячо любимым краем. Это родина моих детей, внуков, место, где я проработал всю жизнь. По моему убеждению, природа Хакасии никого не может оставить равнодушным. И наша задача - бережно относиться к ней, трудиться на совесть, приумножая блага нашего родного края и сохраняя его для наших детей и внуков, которые тоже будут жить здесь.