Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 15 ноября 2020: заболели 328 человек, умерли 12

За сутки в регионе умерли 12 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора на 14.00 часов 15 ноября 2020 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 31226 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки 328 новых случаев заболевания, 323 пациента выздоровели, 12 человек умерли.

Темп прироста за сутки – 1,1 процент.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8504 человек (+656 за последние сутки, снято с медицинского наблюдения за– 480).

Проведено тестов на коронавирус всего 1544567 (+18289 за последние сутки).

Динамика коронавируса в регионе Фото: ИЦК

- Красноярский край по итогам суток остается на 8 месте в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Прирост заболевших превышает 320 человек в сутки.

ВАЖНО

Региональная горячая линия Минздрава края: 8-800-100-56-53.

Единая горячая линия по коронавирусу: 8-800-100-53-19.