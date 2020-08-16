Коронавирус в Красноярске, последние новости на 16 августа 2020: под наблюдением с подозрением на COVID-19 находятся свыше 3 тысяч человек

Инкубационный период коронавируса длится до двух недель Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным Роспотребнадзора в Красноярском крае на утро 16 августа 2020 года зарегистрирован 15051 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. За последние сутки 119 человек заразились коронавирусной инфекцией.

Темп прироста за сутки – 0,8 процента. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 523,7. Под медицинским наблюдением на дому - 3083 человек (+216 за последние сутки). Снято с медицинского наблюдения – 29111 жителей (+251 за последние сутки).

Проведено тестов на коронавирус – 713779 (+7965 за последние сутки).

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом напоминают, что инкубационный период коронавируса длится до двух недель. Именно столько времени может пройти между заражением и появлением первых симптомов. В течение этого времени человек уже может заражать других, даже если внешне выглядит абсолютно здоровым. Поэтому так важно носить маски и держать социальную дистанцию.

Тем временем в адрес врачей продолжают приходить благодарственные письма. Одно из последних адресовано медицинским сотрудникам 20-й больницы:

«Хочу выразить огромную благодарность медперсоналу КМКБ №20 им. И.С. Берзона, 4-го терапевтического отделения. Пришлось проходить лечение Covid с пневмонией. Все медсестры, медбратья, санитарочки - умнички, очень внимательные к каждому пациенту. Особенно хочется отметить Гулю, Миру, Никиту, Екатерину, Ирину и, конечно, нашего уважаемого Попова Андрея Сергеевича - Врача с большой буквы! Настолько человек предан своему делу, чуткий, внимательный к своим пациентам. Побольше бы таких профессионалов в медицине! Спасибо вам за помощь».

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции – 8–800-100-56-53.