Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 17 декабря 2020 года: заболели 335 человек, умерли 19

Заболели 335 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Красноярском крае за все время 41 919 подтвержденных диагнозов (+335 за сутки, из них в Красноярске – 74 жителя). Выздоровели 35 000 человек (+457 за сутки). Умерли 1449 пациентов (+19 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,8 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 1 966 187 (+13 133 за последние сутки).

Под наблюдением 10 079 человек (+687 новых за сутки, снято с наблюдения– 839).

Динамика распространения коронавируса Фото: ИЦК

- Красноярский край сегодня не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки и находится на 14 месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Прирост заболевших продолжает превышать 330 человек в сутки. Число выздоровевших по-прежнему заметно превышает количество инфицированных. Регион достиг порога в 35 тысяч излечившихся за все время с начала эпидемии.

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

Тем временем в больницы Красноярского края поступят дополнительные кислородные концентраторы. Закуплено 129 установок. Их получат 20 медицинских учреждений края, включая базовые госпитали в Красноярске.