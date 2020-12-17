Миллион за малютку: в Красноярске трех суррогатных матерей заподозрили в продаже новорожденных детей

Сейчас женщин, которые родили детей, ищут следователи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту торговли людьми (часть 2 статьи 127.1 УК РФ). Подозреваемые - гражданки Республики Казахстан 32, 27 и 34 лет.

По версии следствия, в августе 2019 года за один миллион рублей женщины заключили договор о заместительном вынашивании беременности. Заказчики – граждане Китая, которые являются биологическими отцами детей. В апреле 2020 года в одном из красноярских роддомов сурмамы родили двух мальчиков и девочку. Малышей они оставили на попечении няни, а сами уехали в Казахстан.

- В настоящее время дети помещены в специализированный дом ребенка, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и РХ. - Устанавливается местонахождение женщин и биологических отцов младенцев с целью их допроса и получения биологического материала для сравнительного исследования.

Также в рамках уголовного дела опрашиваются сотрудники медицинского учреждения, где проходили роды. За торговлю людьми виновным грозит до десяти лет лишения свободы.

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