Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 17 декабря 2020: уже более 41 тысячи заболевших

Прирост заболевших колеблется в диапазоне 329-340 случаев за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Красноярском крае на утро 17 декабря 2020 года 41 584 подтвержденных диагнозов (+333 за сутки). Выздоровели 34 543 человек (+400 за сутки). Умерли 1430 пациентов (+21 за сутки).

Темп прироста за сутки - 0,8 процентов. Край в рейтинге регионов на 14 месте.

Под медицинским наблюдением на дому сейчас находится 10 231 человек (+622 за последние сутки взято под наблюдение, снято – 821).

Проведено тестов на коронавирус 1 953 054 (+11 444 за последние сутки).

Расскажем, какова ситуация в закрытых городах, которые не входят в общую статистику. В Железногорске за последние сутки 99 новых случаев. В Зеленогорске за сутки заболели 50 жителей.

В оперштабе напомнили, что пациентам, проживающим в Красноярском крае, выдают бесплатные лекарства для лечения коронавирусной инфекции. Если почувствовали недомогание, сразу нужно обратиться к врачу. Вам подберут походящую терапию, исходя из симптомов и тяжести заболевания.

График, отражающий ход эпидемии COVID-19 в Красноярском крае Фото: ИЦК

Тем временем Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил график, отражающий ход эпидемии COVID-19 в Красноярском крае за период с 3 по 16 декабря, на основании официальных данных о ежедневном приросте заболеваемости.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск первая и вторая декабря в регионе демонстрировала относительную стабилизацию («плато) числа диагнозов коронавирусной инфекции, отмеченных за сутки. Сейчас ситуация без существенных колебаний суточного прироста, с небольшим увеличением заболеваемости. Прирост колеблется в диапазоне 329-340 случаев за сутки.

8 декабря был зафиксирован очередной «антирекорд» (с момента максимального всплеска в мае) - 337 инфицированных. Уже на следующий день, 9 декабря, регион взял новую планку: 340 заболевших за сутки. На сегодняшний день это максимальное количество, официально отмеченное с мая. В дальнейшем произошел незначительный спад, хотя регион все еще остается за рамками прироста в 330 заболевших за сутки.

Добавим, что Красноярский край - первый регион Сибири, преодолевший порог в 41 тысяч заболевших COVID-19 за все время с начала эпидемии.