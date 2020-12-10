Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 10 декабря 2020 года: заболели 498 человек, умерли 19

Медики рекомендуют соблюдать все меры предосторожности Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14 часов 10 декабря в Красноярском крае за все время 39 537 подтвержденных диагнозов (+336 за сутки). Выздоровели 32 169 человек (+387 за сутки). Умерли 1313 пациентов (+19 за сутки).

Что с заболеваемостью в закрытых городах, которые не входят в общую статистику? В Железногорске зафиксированы 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Зеленогорске 52 человека за последние сутки заболели коронавирусом.

Темп прироста за сутки – 0,9 процентов.

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

Проведено тестов на коронавирус всего 1 889 988, из них за последние сутки 13 599.

Под наблюдением 11 114 человек (+853 новых за сутки, снято с наблюдения – 851).

- Красноярский край опустился на одну позицию среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, находится на 12 месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Прирост заболевших продолжает превышать 330 человек в сутки.

Динамика распространения коронавируса за сутки Фото: ИЦК

И снова число выздоровевших вновь превышает количество инфицированных. Край преодолел планку в 32 тысячи излечившихся за все время с начала эпидемии.