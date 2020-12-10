«Благо морг рядом, нести недалеко»: записки ковидного больного

У каждого своя история выздоровления от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Лечение от COVID-19 сейчас многие называют лотереей. Повезет – не повезет. Пока одни пишут дифирамбы всем причастным к их выздоровлению, другие отчаянно строчат посты о том, как их едва не загубила система, которая не срабатывает. Сергей Чесалин из Дивногорска (Красноярский край) – крепкий сильный мужчина, десантник, закаленный, сильный, выносливый. Но и его «скосил» коронавирус. Это было понятно без теста – высокая температура, насморк и невероятная слабость. Далее Сергей действовал по алгоритму, который ежедневно проговаривают по телевизору, описывают в соцсетях и пабликах. Что их этого вышло, он подробно описал на своей страничке в соцсети.

Сергей Чесалин - человек закаленный, часто бывает в лесу, занимается спортом, но и его не обошел стороной коронавирус Фото: соцсети

ВОСКРЕСЕНЬЕ.

… Чувствую - горююю! В голове бьет Вечевой колокол... Сопли льют водопадом. Из горла сыпется поганенький кашель. Желание «сдохнуть, не приходя в сознание» усиливается… Нахожу ртутное чудо… сую под мышку… Ну ни фига себе- 39,8! Ну, думаю, попал… Человек я сознательный, образованный, про борьбу с злым ворогом covid-19 наслышан!

Звоним в колл-центр по ковиду. Нам отвечают: «Звоните в скорую». Звоним в скорую. Нам отвечают… Звоните колл-центр! Ладно, думаю до понедельника потерпим. Не война ж, может и само рассосется.

ПОНЕДЕЛЬНИК. УТРО.

Дозвонился в колл-центр! «Звоните завтра 8 утра и записывайтесь на приезд бригады». Звоню в скорую, выслушали, ответили: «Будем в течение суток, держитесь!».

Держусь, скорая приехала часа через 4. Ну да Бог, с ней! Приехали ж! Замечательный фельдшер, подняла настроение своими рассказами, измерила нам температуру нашими градусниками. Заполнила формуляры, велела квартиру не покидать и… вызвать ковидную бригаду через колл-центр! Лекарств не выписывала, лечение не назначала. Вторая ночь. Квест «38/39» продолжается. Аспирин не пьем, фельдшер запретила. Радостно ждем выработки естественного интерферона. К утру одеяло, подушка и постельное белье эмигрировало на просушку!

ВТОРНИК. УТРО. 7.58.

Звоню в колл-центр. В течение часа. Наконец отвечает милый девичий голос. «Родная, спаси! Пришли бригаду! Температура третий день».

Ответ - все бригады на вызовах. Вы позвонили поздно, надо было в 7.30 звонить. Мы можем Вас записать на завтра! Давайте Ваши данные. Добились. Обещали приехать.

12.00

Стою на улице. Клею объявление с просьбой не закрывать дверь подъезда. Подъезжает «Скорая помощь» и выходит ковидная бригада. Я радостный, с температурой 38. Но... они не к нам приехали. В другую квартиру. Спросил: «А где мои Спасители?!». Ответ: «А мы откель знаем!».

Летняя шутка оказалась пророческой: «Борьба с коронавирусом! На улице +33, солнце, небо и костюм биологической защиты» Фото: соцсети

15.30

Ковидной бригады нет. Она вся заболела. Идите сами в Пункт приема больных КОВИД. Нуууу. Слава Создателю. Указали Путь к началу Выздоровления!

Идем в Пункт. Остров Надежды оказался под завязку набит такими же страждущими избавления. Врача нет. В ходе переговоров с другими проклятыми узнаем, что врач на приеме - ОДИН!

Нормальный ход. Решили, что будем стоять до последнего, пока не вынесут вперед ногами. Благо морг рядом, нести недалеко. Радуемся общению, делимся друг с другом тайными рецептами выздоровления.

ДОЖДАЛИСЬ! Прием уставшего до безумия врача: «Что беспокоит? Возьмите градусник! Отдайте градусник! Больничный нужен? Сдайте ФГ и тест на ковид! Вот Вам рекомендации на лечение, но не факт, что это в аптеках есть. Сдали мазок.

Идем в аптеку. А куда деваться? Дешевых, но эффективных препаратов нет. Купили дорогие, но красивые пачечки – загляденье, блястять! Но вообще провизоры под эту дудку пихают весь залежалый товар. При нас бабке втюхали «Гематоген», как усилитель жаропонижающих средств! Блиннн! Ну не знал про такое чудодейственное свойство «Гематогена».

СРЕДА.

Идем на ФГ (прим. Ред. - флюорографию). Вообще меня теперь мучает вопрос: «Это нормально, что люди с подозрением на ковид сидят в поликлинике среди относительно здоровых людей?».

Сделали флюорографию. У нас ковид!

Сидим дома, болеем.

Я с глубоким уважением отношусь к тяжелому труду российских медиков. Они такие, же жертвы Системы, как и их пациенты.

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