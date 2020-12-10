Коронавирус в Красноярске, последние новости на 10 декабря 2020: вакцина от COVID-19 поступит в 11 медицинских учреждений

Первыми начнут вакцинировать медиков Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 10 ноября 2020 года в Красноярском крае за все время 39 237 подтвержденных диагнозов (+340 за сутки). Выздоровели 31 782 человека (+377 за сутки). Умерли 1294 пациентов (+15 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,9 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 1 876 389, из них за последние сутки 12 267.

Под наблюдением 11 112 человек (+849 новых за сутки, снято с наблюдения– 835).

- Среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки Красноярский край находится на 11 месте, - рассказали «Комсомольской правде» в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Прирост заболевших продолжает превышать 330 человек в сутки. Регион преодолел планку в 39 тысяч инфицированных за все время с начала эпидемии.

Тем временем пациенты благодарят медиков за свое выздоровление. Они отправляют письма на имя руководства медицинского учреждения, где проходили лечение, или пишут на официальном сайте больницы.

«Выражаю огромную благодарность ВСЕМУ коллективу отделения реанимации и интенсивной терапии № 1 БСМП. Благодаря четкой, слаженной, профессиональной работе врачей, медицинских сестер, санитаров меня поставили на ноги с пневмонией при ковид-19. В настоящее время я уже выписан из больницы и прохожу реабилитацию, но день снятия с меня трубки от аппарата ИВЛ считаю своим вторым днем рождения. Спасибо Вам!».

Пациент поблагодарил медиков БСМП Фото: оперштаб

Напоминаем, что в Красноярск поступила 1000 доз вакцины от COVID-19. Сейчас она хранится на складах «Губернских аптек». Там установили три большие морозильные камеры, так как вакцина должна находиться при температуре –18 градусов и ниже. После вакцину передадут в 11 медицинских учреждений края. Первые поставки в районы уже начались, ставить прививки будут и в крупных поликлиниках Красноярска. Сначала прививки поставят медицинским работникам, а массовая вакцинация населения планируется в первом квартале 2021 года.