«Спасибо, что не отправили на удаление»: пациентка, у которой не подтвердилась онкология, поблагодарила красноярского врача за профессионализм

Онколог-гинеколог Полина Белькевич Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

Письма от благодарных пациентов часто приходят в Красноярский краевой клинический онкологический диспансер имени Крыжановского А. И. Многие из них адресованы врачу – онкологу-гинекологу Полине Белькевич. И вот несколько из них:

«Полина Валерьевна, спасибо, что не отправили меня на удаление шейки матки и матки, как рекомендовали другие. Спасибо, что отнеслись внимательно к моей проблеме! Как оказалось, онкологии нет! Ничего удалять не надо! Спасибо за ваше небезразличие!».

«Грамотный специалист. Спасибо ей за все. Именно она поставила мне правильный диагноз после моих длительных хождений по докторам».

«Я хотела бы выразить огромную благодарность! С января 2017 года являюсь, к сожалению, вашим пациентом, и только благодаря золотым рукам докторов онкодиспансера я здорова! Полина Викторовна Белькевич – замечательный врач, всегда поддерживает меня, приезжаю к ней на осмотры раз в три месяца. Всегда все расспросит, посмотрит, подскажет! Огромное спасибо!!! С таким отношением к людям и не страшно на осмотры ездить и верить в лучшее!».

«Полина Валерьевна – Врач с большой буквы! При общении забываешь, что находишься в онкологии! Я очень рада, что попала именно к вам! Грамотный специалист, плюс человечность (чего иногда не хватает гинекологам). Спасибо огромнейшее, что вы у нас есть! Всем здоровья!».

«Сердечная благодарность врачу Полине Валерьевне Белькевич за ее отношение к больным. Эта хрупкая на вид девушка дарит надежду на выздоровление. Спасибо Вам, доктор!».

«Отличный врач, замечательное отношение к пациенту, очень приятная молодая девушка и грамотный специалист. Я рада, что попала именно к ней, побольше бы таких врачей в нашей медицине. Спасибо Вам, Полина Валерьевна».

«Знающий, внимательный, отзывчивый, небезразличный доктор! Успехов ей! Спасибо! Приятно, что молодые доктора занимают свою заслуженную нишу в работе с пациентами».