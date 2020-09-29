Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 29 сентября 2020: заболели 112 человек, выздоровели 79

В Красноярске за минувшие сутки заразился 31 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 14.00 часов 29 сентября в Красноярском крае за все время 19 887 подтвержденных диагнозов (+112 за сутки). Смогли справиться с инфекцией 15 235 жителей (+79 за сутки). Умерли 550 пациентов (+0 за сутки).

Динамика распространения коронавируса с учетом минувших суток Фото: ИЦК

- По итогам суток Красноярский край поднялся на две позиции в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, и теперь занимает 14 строчку, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. - В регионе выявлено на 5 новых случаев коронавируса больше, чем днем ранее - 112 человек инфицированы.

Распространение по городам и районам края Фото: оперштаб

Темп прироста за сутки – 0,6 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 960 954 (+5875 за последние сутки).

Под наблюдением 2512 человек (+212 новых за сутки, снято с наблюдения 204).

Добавим, что сейчас наш регион находится на третьем этапе снятия ограничений. Необходимо соблюдать дистанцию в общественных местах и носить защитную маску. В общественном транспорте эти правила продолжают действовать. Но, к сожалению, далеко не все их соблюдают. Кондукторам порой приходится уговаривать и даже заставлять пассажиров соблюдать меры безопасности.

Нарушителей масочного режима ждет штраф Фото: оперштаб

- В последнее время люди расслабились, - посетовала Анна, кондуктор. – У нас даже имеются защитные маски, если у человека с собой нет, но даже так отказываются надевать. Даже объясняю: нас штрафуют, контроль на линии и суммы не маленькие. Категорически нет и все!

Напоминаем, что наказывают не только кондукторов и водителей, а также и пассажиров. Нарушителям масочного режима в автобусах грозит административная ответственность и штраф до 30 тысяч рублей.