«Меня уволили за прогулы»: массажист, работавший с ковидными больными, подал в суд на ФК «Енисей»

Юристы говорят, что у Нуретдина большие шансы на победу в суде Фото: соцсети

Массажист, уволенный за прогулы из красноярского футбольного клуба «Енисей», подал в суд. Об этом сообщили в своем Telegram-канале специалисты первой футбольной правовой компании «Алетейя».

Что интересно, Нуретдин Аскеров обратился в суд по месту своей прописки – это город Дербент в Республике Дагестан. Теперь представителям красноярской команды придется тратить кучу денег на перелеты на каждое заседание. А ведь их бывший сотрудник просит лишь выплатить его честно заработанные премиальные за прошлый сезон – это 50 тысяч рублей. Стоило ли оно того?

Нуретдин Аскеров намерен через суд добиться справедливости Фото: соцсети

Напомним, весной в самый разгар пандемии массажист ФК Енисей Нуретдин Аскеров решил подработать в спецбригаде «скорой», которая ездит на вызовы к пациентам с подозрением на COVID-19. Тогда его футбольная команда сидела на самоизоляции и никакие матчи не проводились. Кроме того, работа на Красноярской станции скорой медицинской помощи для Нуретдина основная, а в клубе он трудился по совместительству массажистом. Вот и решил помочь коллегам, пока сам без дела сидит. Но после «красной зоны» он не смог сразу приступить к обязанностям массажиста в клубе.

Спасал пациентов с коронавирусом и в итоге лишился работы Фото: соцсети

- А почему я не хожу? – пояснил тогда «Комсомольской правде» - Красноярск Нуретдин Аскеров. – Я подписал документ о том, что не имею права совмещать основную работу с какой-либо другой работой по причине того, что я работал в так называемой красной зоне по борьбе с коронавирусной инфекцией! С моей стороны будет преступной халатностью, если я буду посещать тренировки и подвергать и потенциальному риску жизнь и здоровье как футболистов команды, так и персонала.

Однако в ФК «Енисей» сотруднику объявили выговор и уволили по статье - за прогулы. Там уверяют, что два месяца вели переговоры с массажистом, просили уйти в отпуск, чтобы была возможность взять хотя бы временно другого массажиста на эту ставку. Но тот навстречу не пошел.

Подтверждение того, что Нуретдин спасал ковидных больных Фото: соцсети

- Мы вынуждены были его уволить, - сказала Вера Масловская, пресс-секретарь ФК «Енисей». - Как команде быть без второго массажиста?! Мы предупредили, что будем проставлять ему прогулы. Более того, у нас перед каждой игрой приходят сотрудники ФМБА и проверяют игроков, тренеров и врачей на коронавирус (экспресс-тесты, замер температуры и другие превентивные мероприятия - прим. Ред.), так что он был бы неоднократно проверен и защищен.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, массажист требует признать его увольнение незаконным и поменять формулировку на «увольнение по собственному желанию». А еще – выплатить ему премиальные за прошлый сезон. Точку в этом деле поставит суд. По мнению юристов, у мужчины есть все шансы выиграть дело против клуба.

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