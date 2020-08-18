Ей было бы 24: в Красноярске будут судить мужчину, который изнасиловал сестру и закатал ее тело в бетон

Брату убитой девочки грозит до 20 лет колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Березовского района (Красноярский край). Он обвиняется в убийстве с целью сокрытия другого преступления, а также изнасиловании несовершеннолетней.

Когда в июне 2010 года 14-летняя Ирина К. пропала, никто не мог и подумать плохого. Сообщили волонтерам, те расклеивали объявления, публиковали информацию в соцсетях. Оперативники прочесывали территорию, опрашивали знакомых, друзей, родственников… Ничего.

- Ира была из скромной семьи, отец и мать жили небогато, - рассказывали местные. – Ну, было дело, вроде уходила из дома. Но ничего такого за ней не водилось.

Такие ориентировки были опубликованы волонтерами Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

Девочка пропала сразу после того, как побывала в гостях у родного 25-летнего брата в поселке Березовка. Это преступление долго считалось «темным». И только через десять лет удалось выяснить, что произошло. Следователи подняли дело. Еще раз проверили, с кем Ирина виделась последний раз. Брат повел себя странно и выдал себя на детекторе лжи. Проверка показала, что он что-то скрывает. А потом вдруг сознался: «Придушил, изнасиловал, а потом выбросил в торфяную яму под Березовкой».

Он после этого женился, переехал. В его бывший дом вселились мать и сестра. Они очень удивились, увидев на пороге оперативников. Во время осмотра помещений выяснилось, что подполье залито бетоном. Зачем? Начали копать. На глубине двух метров обнаружили останки ребенка.

Подозреваемый сознался в изнасиловании и убийстве Фото: Мария ЛЕНЦ

- Злоумышленник, испытывая к девушке неприязнь, сначала изнасиловал, а затем перемотал ее скотчем, в том числе органы дыхания, лишив возможности дышать, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - После того, как потерпевшая скончалась, он закопал тело в подвале своего дома, и почти 10 лет скрывал обстоятельства преступления.

Материалы дела уже направлены в суд. Обвиняемому грозит до 20 лет колонии. Окончательное назначение наказание будет осуществляться по совокупности преступлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийцу сестры выдал детектор лжи. Родной брат надругался над 14-летней девочкой и задушил ее скотчем

14-летняя Ирина К. пропала еще в июне 2010 года. После того, как побывала на вечеринке у дома родного брата. Выпили, зашли в прихожую… Больше подростка живым не видели.

- Ира была из скромной семьи, отец и мать жили небогато, - делятся местные. – Ну, было дело, вроде уходила из дома. Но ничего такого за ней не водилось. А мужик этот, ее родной брат, но только по отцу, не по матери (подробнее).