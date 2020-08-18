Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 18 августа 2020: умерли 5 человек, 117 заразились

За сутки заболели 117 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Красноярском крае 18 августа на 14.00 часов 15 402 подтвержденных диагноза (+117 за сутки). Из них 19 человек заразились в Красноярске.

Выздоровели 12614 человек (+71 за сутки). Погибли 392 пациента (+5 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,8 процента. Проведено тестов на коронавирус всего 727 586, из них за последние сутки 829.

Под наблюдением 3084 человек (+245 новых за сутки, снято с наблюдения - 216).

Распространение коронавируса по городам и регионам края Фото: оперштаб

- Красноярский край по итогам суток - вновь поднялся на 7-е место в «десятке» регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). - Число заболевших за истекшие сутки, как и ранее, почти достигло отметки в 120 человек. Это почти вдвое больше, чем количество выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции.

Напоминаем, что Красноярский край сейчас находится на 2 этапе снятия ограничений.

Статистика за минувшие сутки Фото: ИЦК

Накануне, 17 августа, во время очередного заседания оперативного штаба губернатор Александр Усс сказал:

«Сегодня нам важно обеспечить надлежащий контроль за соблюдением мер безопасности. Мы не должны допустить движения назад. Только так мы сможем продолжить движение по переходу от второго к третьему этапу».