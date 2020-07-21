2020-07-21T03:41:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 21 июля 2020: заболели 11528 человек, выздоровели 8687

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 21 июля
Ольга КОСТИНА
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Количество зараженных коронавирусом пациентов в Красноярске снижаетсяКоличество зараженных коронавирусом пациентов в Красноярске снижаетсяФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 21 июля 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае превысило 11,5 тысяч. Теперь это 11 528 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 125 пациентов, из них 28 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 1,1 процент.

Новая коронавирусная инфекция охватила 59 городов и районов края. За время пандемии врачи вылечили 8 687 (+ 158 за сутки). Погибли 260 (+ 0 за сутки).

Под медицинским наблюдением на дому 2007, в том числе за последние сутки взято 107. Снято с контроля за последние сутки 165.

Всего проведено тестов на коронавирус 538 930, за сутки 2 314.

У врачей пока небольшой отпуск Фото: оперштаб Красноярского края

У врачей пока небольшой отпуск Фото: оперштаб Красноярского края

Тем временем из ковидного госпиталя на Кутузова в Красноярске выписали последнего пациента. Красноярская межрайонная клиническая больница №4 переводится на плановый режим работы. Напомним, здесь начали принимать пациентов, зараженных коронавирусом, с 7 мая 2020 года. За десять недель врачи выходили 242 человека, еще 25 были переведены в другие больницы города. Сейчас пока сотрудники отправились на отдых. А в корпусах проводитсяа масштабная уборка и дезинфекция. После обработки и отстойки помещений больница заработает снова (подробнее).

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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