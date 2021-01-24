В Красноярске задержали участника митинга, бросившего бутылку газировки в голову полицейского

Некоторые участники митинга забросали полицейских снежками Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержали 23-летнего участника несанкционированного митинга, которому вменяется нападение на сотрудника полиции во время акции протеста. Он попал в голову полковнику полиции бутылкой газировки.

Напомним, 23 января в краевом центре прошел несанкционированный митинг. Люди собрались на Красной Площади в центре города, а позже переместились к администрации. Незаконная акция продолжалась более трех часов.

- На протяжении этого времени полиция вела себя корректно, однако отмечены случаи провокации со стороны митингующих, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - После некоторых из них помощь медиков потребовалась сотрудникам полиции.

Один из провокаторов брызнул в лицо стража порядка слезоточивым газом из баллончика. Это произошло возле Красноярского театра оперы и балета. В следующий момент на площади возле городской администрации в полицейских полетели снежки, куски спрессованного неубранного снега. И бутылка газировки. Бросившего ее парня задержали и доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Вот что сам он пояснил: «Я, что было под рукой, кинул, куда она полетела, непонятно, я думал, что в плечо. Так мне показалось».

Во время митинга за порядком следили полицейские Фото: Александр СВОЕВСКИЙ

В отношении подозреваемого в настоящее время проводится доследственная проверка. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Добавим, что также во время митинга у одного из участников случился эпилептический приступ. Когда он упал на землю с судорогами, ему помогли два полицейских: вызвали скорую помощь по рации и оказали доврачебную помощь. Они были рядом все время, пока не приехали врачи скорой помощи. В больнице пациенту оказали необходимую медицинскую помощь, а после он ушел домой.

Что касается участия несовершеннолетних в акциях протеста. В краевой полиции отметили, что, несмотря на ажиотаж в социальных сетях, большого количества школьников на митингах не было. Многие присутствующие признавались, что пришли из любопытства.

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