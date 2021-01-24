В Красноярск вернутся морозы до -39 градусов

В краевом центре снова похолодает Фото: Мария ЛЕНЦ

Январь в этом году проявил себя, как настоящий зимний месяц – суровый и холодный. Все новогодние праздники простояли трескучие морозы. После наступило небольшое послабление. Но всего на пару дней, один из которых воскресенье 24 января. По данным специалистов Среднесибирского УГМС сегодня в краевом центре будет еще относительно комфортная погода: ожидается до -14 градусов, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду с порывами до 11. Но уже с понедельника столбики термометра вновь поползут вниз.

В красноярском Гидрометцентре рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, какая погода ожидает красноярцев на предстоящей неделе.

Итак, 25 января днем уже будет -26 градусов, облачно и небольшой снег. Ночью будет -36 градусов.

Во вторник, 26 января в светлое время суток -30 градусов, в ночные часы -39 градусов и пойдет снег.

В среду и четверг вновь небольшая передышка. 27 января днем ожидается -17 градусов, к ночи -23 градуса. 28 января в дневные часы всего -13 градусов, ночью уже -30 градусов, двухдневный снегопад прекратится.

В пятницу, 29 января, днем будет -28 градусов, ночью -38 градусов, снег.

В субботу в дневные часы до -28 градусов, небольшая облачность и без осадков.

На дорогах края сохраняется гололедица, поэтому за рулем следует быть вдвойне внимательнее.