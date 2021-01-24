Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 24 января 2021: эксперты спрогнозировали, когда произойдет спад заболеваемости COVID-19

Спад заболеваемости должен произойти к лету Фото: Диана ИВАНОВА

По данным специалистов регионального Управления Роспотребнадзора на утро 24 января 2021 года, в Красноярском крае всего 53 895 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 325 жителей, выздоровели 265 человек, умерли – 25 пациентов.

Темп прироста за сутки – 0,6 процентов.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7 553 человека (+527 за последние сутки, снято с наблюдения – 321).

Всего проведено тестов на коронавирус всего 2 213 422 (+8001 за последние сутки).

- Край занимает 8 строчку среди регионов России с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19 за сутки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Суточное число выздоровевших снизилось.

Тем временем эксперты сделали прогноз, что спад заболеваемости коронавирусом в России произойдет к лету. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

- Не исключено, что после зимнего спада, к началу весны заболеваемость сможет немного вырасти, - прокомментировала Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. - Это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19. Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика. Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума или даже более низкого уровня.

Ключевую роль в снижении роста заболеваемости коронавирусом должна сыграть массовая вакцинация.

КОНКРЕКТНО

Оставить заявку на прививку можно по номерам горячих линий:

- Горячая линия краевого правительства: 8-800-100-53-19

- Горячая линия министерства здравоохранения: 8-800-100-56-53

- Короткий номер «122» (доб. «1» или дождитесь ответа оператора)