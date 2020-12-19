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Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 19 декабря 2020 года: заболели 332 человека, умерли 15

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае 19 декабря 2020 года
Ольга КОСТИНА
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За последние сутки заболели более 300 человек

За последние сутки заболели более 300 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального Управления Роспотребнадзора на 14.00 часов 19 декабря в Красноярском крае зарегистрировано всего 42585 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. За последние сутки заразились 332 человека, выздоровели 400, умерли 15.

Темп прироста за сутки – 0,8 процентов.

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: Управление Роспотребнадзора

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: Управление Роспотребнадзора

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10223 человек (+801 за последние сутки). Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 581.

Проведено тестов на коронавирус всего 1988833 (+11629 за последние сутки).

Динамика развития коронавируса в крае за последние сутки Фото: ИЦК

Динамика развития коронавируса в крае за последние сутки Фото: ИЦК

- Красноярский край сегодня не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки и находится на 14 месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Прирост заболевших продолжает превышать 330 человек в сутки. Число выздоровевших по-прежнему заметно превышает количество инфицированных.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Красноярске 2020

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