«Старалась сделать все, что могла»: красноярка Надежда Самкова покинула проект «Голос»

Надежда Самкова поблагодарила зрителей за поддержку Фото: instagram

18 декабря в Москве на шоу «Голос» состоялись прямые эфиры, по итогам которых красноярская участница Надежда Самкова покинула проект.

Вот что еще накануне она писала на своей страничке в instagram: «Вот и настал этот удивительный день, когда снова выйду на сцену, чтобы радовать и удивлять вас. Сегодня хочется пожелать себе сил, удачи и вдохновения и так приятно чувствовать вашу поддержку. Для меня это необыкновенно приятное откровение, что столько неравнодушных людей из разных городов нашей огромной страны поддерживают меня добрыми словами! А сегодня тот эфир, где решение принимаете ИМЕННО вы».

Надежда надеялась, что поклонники ее поддержат Фото: instagram

Напомним, на этом этапе тех, кто пройдет дальше, выбирают по итогам смс-голосования. Надежда выступала в тройке Полины Гагариной, которая однажды уже спасла ее от выбывания из проекта. По время слепых прослушиваний к ней повернулись все судьи, но она выбрала Сергея Шнурова. Когда Шнуров во время дуэлей решил исключить ее из команды, именно Гагарина позволила сибирячке пройти в еще один тур.

Но во время прямых эфиров Надежде не повезло. Двое других участников набрали большее количество сообщений. После шоу Надежда обратилась к своим поклонникам со своей странички в соцсети:

«Мои дорогие! Как же я счастлива, что этот проект подарил мне вас. Это самое лучшее, что мог дать мне «Голос». Я старалась сделать максимально все, что могла! Я благодарна каждому за вашу поддержку!».

После таких итогов многие недовольные зрители делают выпады в адрес наставников проекта.

«Не знаю, чей выбор песни, но как хорошо ее, ни исполни, она минорна, а вот юной девушке дала беспроигрышный вариант, та и проорала от души, но без красок. Парень тоже никого из членов жюри не вдохновил и, уверен, он вылетит следом. Расчет Полины в чем или это просчет? Я предполагал, что с классическим голосом будет не просто среди эстрадных, но не до такой же степени!».

Напомним, в четвертьфинале Надежда Самкова исполнила песню Мадонны Frozen, которая вышла синглом с альбома Ray of Light 1998 года. На ее написание Мадонну в том числе вдохновил фильм Бернардо Бертолуччи «Под покровом небес», она хотела включить в композицию марокканские мотивы.

В официальной группе «Голоса» сейчас многие пишут слова поддержки красноярке.

«Жаль, что дальше не прошли. Вы лучшая в этом сезоне! Желаю творческих успехов! Прослушиваю Sad but true периодически, круто получилось!».

«Надя, Вы ЗВЕЗДА! Вы все и всем доказали! Выступление в четвертьфинале было безупречно! Ваш уровень невероятно высок и на вашем фоне наставник смотрелась бледно и не убедительно».

«Шикарный голос!».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Участницу шоу «Голос» из Красноярска спасла Полина Гагарина

Напомним, 36-летняя Надежда Самкова из Красноярска блестяще выступила на этапе слепых прослушиваний: к ней повернулись все четыре наставника. Она выбрала Сергея Шнурова только потому, что он повернулся первым. «Комсомольская правда»-Красноярск рассказывала об этом, здесь можно послушать композицию, с которой Надежда пришла на шоу «Голос» (подробнее).