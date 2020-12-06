«Малышка на миллион»: 18-летняя красноярка победила в шоу «Модель XL»

Ника победила в конкурсе Фото: instagram

Яркая блондинка с пышными формами. Молодая, красивая, уверенная в себе, с большими амбициями и планами жизнь. Это все о Нике Абрамовой - победительнице шоу полных моделей «Модель XL» на телеканале «Ю». За яркую внешность во время проекта ее называли Белоснежкой.

Ника во время конкурса Фото: канал "Ю"

В конкурсе участвовали 12 девушек из разных уголков страны. Требования к участницам: рост не ниже 170 сантиметров, тип фигуры «песочные часы» и размер одежды XL. Конкурсантки учились быть моделями «плюс сайз», а также проходили различные испытания, участвовали в фотосессиях. Торжественное завершение проекта состоялось 5 декабря. В финал вышли две красавицы - Ника Абрамова и Дарья Санеева. Обе приняли участие в фотосессии в ботаническом саду. Девушки примерили на себя образы богинь страсти и мудрости. В итоге, по мнению жюри, лучшей стала Ника – 18-летняя модель-визажист из Красноярска.

Финалистки Фото: instagram

С самого детства девушка была при формах. В школе ее травили, но она научилась защищаться и в обиду себя не давала. Учебой особо не интересовалась, но зато привлекал мир женской красоты. После девятого класса она ушла в колледж, изучать основы мэйкапа. И весьма успешно: с 16 лет содержит себя сама. Готовит моделей для съемок, сотрудничает с дизайнерами. И вот очередная победа!

Анфиса Чехова назвала Нику малышкой на миллион Фото: instagram

Об итогах конкурса ведущая шоу Анфиса Чехова рассказала на своей страничке в своем instagram.

«Ну, вот и закончился наш красивый проект! Я поздравляю всех Девочек, потому что они Первые в борьбе со стереотипами и Стандартами красоты! Они смелые красотки, доказавшие, что и в размере XL можно быть Счастливой и Сногсшибательной. Но победительница могла быть только одна из них. Ею стала Ника, Малышка на Миллион!».

А после ведущая задала вопрос подписчикам: «Согласны с мнением жюри, или нет?». Как оказалось, даже не все остались довольны итогами.

«Выиграла юность, потенциал на будущее».

«Ника, безусловно, красивая, нежная девушка. Она - модный типаж. А Дарья всегда давала превосходный результат. Народ не поймет».

«Малышка Ника хороша, но не королева. Пусть учится, набирается практики».

Финал Фото: instagram

Зато поклонники Ники ликуют! По их мнению, все было честно.

«Мне кажется, что Ника просто бомба!».

«Поздравляю Нику! Очень достойная, у нее единственной такой тип лица, она всегда будет в тренде!».

«У Ники как-то фактура интереснее».

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