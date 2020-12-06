Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 6 декабря 2020 года: заболели 329 человек, умерли 13

В регионе количество выздоровевших превышает число заболевших Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора, на 14.00 часов 6 декабря 2020 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 38228 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 329 случаев заболевания, выздоровели 342 жителя, умерли 13 пациентов.

Больше всего заболевших в краевом центре – 64, на втором месте Норильск – 25, в Ачинске - 25.

Распределение коронавируса по городам и районам края Фото: Управление Роспотребнадзора

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке Телеграм-канала «Роспотребнадзор Красноярск».

Темп прироста за сутки – 0,9 процентов.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11139 человек (+581 за последние сутки, снято с медицинского наблюдения - 850).

Проведено тестов на коронавирус всего 1853302 (+14994 за последние сутки).

Динамика распределения коронавируса в регионе за сутки Фото: ИЦК

- Красноярский край опустился на одну позицию среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - По итогу суток край на 13 месте. Число выздоровевших превышает количество инфицированных.

Напоминаем, что круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.