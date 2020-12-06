«Я хочу спасать людей»: чемпионка России по вольной борьбе рассказала о работе в красной зоне

Алена Стародубцева второй раз пришла работать в красную зону Фото: соцсети

Звонок в красную зону. Немного удивленный и усталый голос на том конце провода: «Слушаю». Это чемпионка по вольной борьбе из Красноярска. 35-летняя Алена Стародубцева второй раз за год пошла работать в ковидный госпиталь. Она находилась в обсервации с 20 мая по 1 августа. Работала санитаркой – мыла, чистила, драила, выносила «утки». А еще помогала пациентам и медсестрам. Первая волна пошла на спад, и она вернулась на спортивный ринг и неожиданно поступила в медицинский техникум. За эту паузу стала «бронзовой» призеркой на чемпионате РФ. Когда накрыла вторая волна, вернулась туда, где сейчас нужнее.

Сильнее и страшнее

Во время первого «похода» в госпиталь ФМБА Алена Стародубцева провела там ровно два месяца и две недели. Никуда не выходила, никого не видела. Только работа и редкие звонки родным. Она ушла, когда расцветала черемуха, а вышла к опадающим листьям. И снова красная зона. Но уже все иначе. Они больше не живут месяцами в отделении. Сутки на смене, сутки дома.

Алена Стародубцева всегда хотела помогать людям Фото: соцсети

- Много очень людей болеет, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Алена. – И, кажется, что гораздо сильнее, чем раньше. Тогда не было такого наплыва. Такое ощущение, что сейчас пациенты больше лежат. Летом они были более активные: по коридору ходили, телевизор смотрели. Сейчас как-то нет. Лежат и молодые пациенты, по 25-30 лет. И в возрасте. Бабуля вот 92-летняя лечится, и, хочу сказать, нормально у нее все! Еще лучше, чем у молодых давление. Поэтому все индивидуально. У кого есть сопутствующие болезни, то им, конечно, сложнее переносить этот вирус, чем тому, у кого их нет. Чувствуется, что скоро Новый год? Об этом даже никто не говорит. Здесь каждый день обычный, не до праздников. Все думают о том, чтобы скорее выздороветь и домой.

Победа! Фото: федерация спортивной борьбы России

Безопасная зона

Красная зона – это передний край войны с коронавирусом. Здесь самые тяжелые пациенты. Медики работают, как космонавты, в специальных костюмах. Неужели не страшно идти сюда добровольцем?

- Лично мне на красной зоне даже безопаснее, чем на улице, - признается спортсменка. - Я себя комфортно здесь чувствую. Привыкла ко всему и даже не ощущаю, что в костюме или еще что-то. За пределами госпиталя хочется в кафе сходить, в кинотеатр, и там ты совершенно не защищен. Вирус можно подцепить даже в автобусе, ведь ты едешь лишь в одноразовой маске, без перчаток, глаза открыты. А рядом, вот сто процентов, кто-то ходит зараженный.

Алена говорит, что не собирается оставлять спорт Фото: соцсети

Всю душу отдаю борьбе

А как же спорт? Ведь, чтобы держать себя в нужно физической форме, необходимы ежедневные тренировки.

- Я хожу на тренировки, - пояснила чемпионка. - Когда в тренажерный зал, иногда на ковер. Вот сегодня у меня смена в госпитале до 8 вечера, утром на тренировку, а вечером на ночную смену. А вообще больно осознавать, что заканчивается спортивная карьера. Я хоть и пошла учиться в медицинский техникум, но жизнь свою все равно хочу связать со спортом. Может это будет какая-то реабилитация, тренером стану. Я очень люблю борьбу, всю душу ей отдаю и хочу там остаться. Хотя после работы в госпитале многое изменилось. Смотрю на жизнь другими глазами. Вот последний чемпионат России, если взять. До слез было обидно, что проиграла, готовилась и… Хотя тренировки приходилось совмещать с учебой. Утром тренировалась, потом ехала в техникум и училась до вечера, потом снова в зал, разминалась и успевала побороться. Поэтому эта бронза для меня особенная. Ну, вот думаю: третья стала, но это не так важно, ничто не сравнится с человеческой жизнью.

Во время соревнований Фото: соцсети

Наше чудо!

Каждый случай выздоровления в ковидном госпиталей – особенный. Некоторые пациенты умеют удивлять своей силой к жизни, способностью бороться до конца.

- Была пациентка из Мотыгино, медсестра, - вспоминает Алена Стародубцева. - Ее доставили на вертолете санавиации в состоянии комы и поражением легких 75 процентов. Она сама потом признавалась, что ей уже деньги в селе на похороны собирали. Когда она выписывалась, вообще для меня был шок. У нее еще сопутствующее – вес большой. И соседка у нее по палате тоже полная была. И вот обе пошли на поправку, так со слезами из отделения уходили на выписку. А еще был случай, когда муж в обычном отделении находился, а жена в реанимации. Как он переживал! Потом он пошел на поправку, а супругу его перевели из реанимации в обычное отделение. Да и вообще, многие семьями лежат. Вот представьте, муж с женой в коридоре встретились, какая поддержка у них!

Пока нужна, буду!

Первый раз Алена пришла работать в госпиталь тайно. Родные думали, что она уехала на сборы. В этот раз все обо всем знали, но не препятствовали. Да и график работы поменялся, 12 часов – это не два месяца.

Не всегда результат соревнований радует Фото: федерация спортивной борьбы России

- Я просто хотела спасать людей, - уже сейчас говорит она сама . - Ни на секунду не подумала, что это опасно. Знаете, и к этой жизни привыкла. Здесь все, как родные, как семья, мне нравится. Да и к пациентам мы привыкаем, они становятся, как родные. Сопереживаешь им, сочувствуешь. Пока в палате свои дела делаешь, они о своей жизни расскажут. Когда выписываться идут, с одной стороны говорю: «Мне так грустно с тобой расставаться!». А с потом добавляю: «Ты уж сюда не возвращайся». Они благодарят, говорят «спасибо», обнимают. Приятно бывает даже до слез. Бывает, приносят в чистую зону торт или пиццу. Как долго здесь буду работать? Как сил хватит, столько и пробуду! Пока нужна. А вот когда скажут: «Ален, все затихает, можешь отдыхать». Тогда и пойду.

Самые преданные болельщики Алены - это ее пациенты Фото: федерация спортивной борьбы России

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