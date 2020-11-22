Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 22 ноября 2020 года: заболели 336 человек, умерли 20

За сутки от коронавируса в крае умерли 20 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора, в Красноярском крае на 14.00 часов 22 ноября зарегистрировано всего 33556 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки - 336 случаев новых случаев заболевания, выздоровели - 334, умерли 20 человек.

- Красноярский край по итогам суток поднялся на 8 место в списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Сегодня в регионе выявлено на 2 случая коронавирусной инфекции больше, чем днем ранее. Число выздоровевших почти сравнялось с количеством инфицированных.

Динамика распространения коронавируса за сутки в регионе Фото: ИЦК

В настоящее время проведено 1668276 тестов на коронавирус (+17030 за последние сутки).

Темп прироста за сутки – 1,0 процент.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 9566 человек (+850 за последние сутки, снято медицинского наблюдения – 587).

Динамика распространения коронавируса в регионе Фото: Управление Роспотребнадзора

Напоминаем, что сейчас ПЦР-тесты на коронавирус пациентам БСМП теперь делают в лаборатории больницы, также анализ делают всем поступающим в приемный покой инфекционного госпиталя, а пробы берут у тех, кто уже находится на лечении в стационаре с другими заболеваниями с признаками острой респираторной инфекции.

В лабораторию закупили новое диагностическое оборудование. Для работы с пробами на COVID-19 выделили отдельную зону, где будут работать специалисты в защитных костюмах. В день лаборатория сможет делать 300 тестов.