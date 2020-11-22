Коронавирус в Красноярске, последние новости на 22 ноября 2020: начали поступать крупные партии лекарств от COVID-19

В аптеки начали поступать противовирусные препараты Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора, на утро 22 ноября в Красноярском крае зарегистрировано всего 33556 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки заболели 336 жителей, выздоровели - 334, умерли 20.

Темп прироста за сутки – 1,0 процент.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 9566 человек (+850 за последние сутки, снято медицинского наблюдения – 587).

В настоящее время проведено 1668276 тестов на коронавирус (+17030 за последние сутки).

Динамика распространения коронавируса за сутки Фото: ИЦК

- Красноярский край по итогам суток поднялся на 8 место в списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом.

Тем временем в регион начали поступать крупные партии лекарств от коронавируса. Губернатор лично обзвонил федеральных поставщиков и договорился о подвозе препаратов в регион.

- Более 90 тысяч упаковок «Арбидола» и 17 тысяч пачек «Фавипиравира» закроют потребность в бесплатных лекарствах для тех, кто лечится на дому, до конца года, - рассказал министр здравоохранения края Борис Немик. - Также на следующей неделе ожидается поставка «Гриппферона».

Лекарства поступят в розничную продажу по аптечным сетям. Часть препаратов распределят по ковидным госпиталям и стационарам, еще часть бесплатно доставят тем, кто лечится дома.

В оперштабе добавили, что не стоит заниматься самолечением. Это может негативно сказаться на здоровье. Прием лекарств, особенно антибиотиков, без консультации врача приводит к нарушениям работы пищеварения, почек, печени и аллергическим реакциям. Поражение легких при вирусной инфекции не лечится антибиотиками. Поэтому, если почувствовали себя плохо, то вызовите врача и минимизируйте контакты с другими людьми. Для профилактики можно начать принимать витамины групп С и D, микроэлементы.

ВАЖНО

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.