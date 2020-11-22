Солнечно и морозно: в Красноярске на предстоящей неделе похолодает

Будет холодно, одевайтесь по погоде! Фото: Мария ЛЕНЦ

Теплая погода, которая установилась в Красноярске на выходных, продержится недолго.

«Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в Красноярском Гидрометцентре, чего нам ждать от предстоящей недели.

Итак, в понедельник, 23 ноября, днем ожидается до -5 градусов. Облачно, временами небольшой снег. Ночью -10 градусов, снегопад усилится.

Во вторник, 24 ноября, в светлые часы до -7 градусов. В темное время суток -16 и снегопад.

В среду, 25 ноября, синоптики обещают до -11 градусов, солнечно. В темное время суток -14 градусов.

В четверг, 26 ноября, в светлое время суток столбики термометров опустятся до -12 градусов. Ночью ожидается до -19 градусов.

Днем, 27 ноября, воздух прогреется в дневные часы до -12 градусов. Ночью ожидается -16 градусов.

В субботу, 28 ноября, днем уже -8 градусов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Будет ветрено

По данным Среднесибирского УГМС, 22 ноября в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 метра в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха 0 до -2 градусов.

Ночью на юге Таймырского района сохранится очень сильный южный ветер, порывы 22-27 метров в секунду, метель. В Эвенкийском районе - порывы западного ветра 15-18 метров в секунду, в Туруханском - порывы 15-20 метров в секунду.

На дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица.