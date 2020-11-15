Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 15 ноября 2020: выздоровели более 23 тысяч человек

Количество заболевших все еще превышает число выздоровевших Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным Управления Роспотребнадзора на утро 15 ноября 2020 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 30898 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки 328 случаев заболевания, выписались 319 пациентов (всего 23378), умерли 13 человек (всего 813).

Темп прироста за сутки – 1,1 процент.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8328 человек (+ 689 за последние сутки, снято с наблюдения – 627).

Проведено тестов на коронавирус всего 1526278 (+20646 за последние сутки).

- Старайтесь избегать мест массового скопления людей, - напомнили в оперштабе. - Если у вас появились симптомы - останьтесь дома и вызовите врача.

Симптомы коронавируса Фото: оперштаб

«Комсомольская правда» - Красняорск напоминает, что в сосудистом центре 20-й больницы пациенты с COVID-19, перенесшие инсульт и инфаркт, могут получать специализированную помощь. В кардиологическом корпусе больницы развернуты четыре терапевтических отделения. В каждом организована работа врачей неврологов, кардиологов, реабилитологов, клинических психологов, логопедов, инструкторов ЛФК.

- Это значит, что в больнице сохраняется специализированная помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона. - Пациенты смогут проходить жизненно важный первый этап реабилитации после инсульта и инфаркта миокарда независимо от их статуса по коронавирусу.

В сосудистом центре 20-й больницы оказывают специализированную помощь пациентам, перенесшим ковид Фото: оперштаб

КОНКРЕТНО:

Как позвонить в кардиологический корпус 20-й больницы:

264-14-15 - стол справок (ежедневно с 07.00 до 19.00)

264-61-92 - приемно-диагностическое отделение (1 этаж)

264-10-34 - терапевтическое отделение № 1 (2 этаж)

264-17-71 - терапевтическое отделение № 2 (обсервация) (4 этаж)

264-47-88, 263-80-45 - терапевтическое отделение № 3 («красная зона») (5 этаж)

264-10-71 - отделение анестезиологии-реанимации № 1 (1 этаж, ежедневно с 13.00 до 14.00).