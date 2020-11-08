Полиция показала видео задержания водителя, который бросил умирать на дороге сбитого им ребенка в Красноярске

Мальчик умер до приезда медиков Фото: ГУ МВД по краю

44-летний водитель «Škoda Rapid» был еще пьян, когда за ним пришли полицейские. Он пошатывался, размахивал руками, говорил громко и не совсем внятно, но упорно пытался оправдаться.

- Малолетки выскочили - двое, я их пропускаю, и тут третий берет из-за них раз и выбегает – все время бормотал он, когда его вели к гаражу. – Я не отказываюсь, что сбил человека.

Родственники встали горой на защиту. Женский голос за кадром в его защиту: «Он никогда пьяный не ездит!». Никто из них не думает в этот момент, какое горе сейчас в другой семье. Погиб ребенок…

Напомним, 8 ноября днем в микрорайоне Покровский на улице Любы Щевцовой, 70 под колеса иномарки попал 13-летний мальчик (ранее сообщалось, что ему было 11 лет). Он вместе с друзьями переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Двое детей успели отскочить, а третий нет. Водитель был пьян и уехал с места пришествия», - рассказали очевидцы.

Медики ничего не смогли сделать. Пострадавший ребенок умер до их приезда. А водитель? Он сразу после случившегося дал по газам и скрылся.

Этой машиной управлял пьяный водитель во время ДТП Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Свидетели все рассказали оперативникам: что за машина, какого цвета и в какую сторону уехал водитель. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, был введен план «Перехват».

- В ходе розыскных мероприятий в течение нескольких часов водитель был найден, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России. - Мужчину доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования, которое установило 1,21 промилле алкоголя в крови. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции.

Лобовое стекло разбито Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Виновник трагедии – вот он, живой, здоровый, наглый и, кажется, совсем не чувствует раскаяния. Отказываться от своей вины глупо. Ведь вот они доказательства – разбитое лобовое стекло и смятый бампер его машины.

Он вообще не должен был находиться за рулем машины, поскольку лишен водительских прав за пьяную езду. Но снова выпил, поехал и убил…

«Комсомольская правда» – Красноярск приносит соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

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Как рассказывают очевидцы, дети шли по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на дороге показалась белая «Škoda Rapid». Водитель даже не сбавил скорость, на полном ходу сбил одного из ребят и скрылся с места происшествия по улице Мужества. Пострадавший ребенок умер до приезда врачей «скорой» (подробнее).