Уборка во время коронавируса: что и как важно продезинфицировать дома

Если в помещении побывал зараженный коронавирусом человек, то уборка должна проводиться еще тщательнее Фото: Мария ЛЕНЦ

Так тщательно, как во время пандемии, в квартирах еще не убирались. На вооружение берутся все доступные дезинфицирующие средства. В региональном Управлении Роспотребнадзора рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса:

- Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора.

Итак, приступаем к уборке!

Правила уборки Фото: Управление Роспотребнадзора

Дверные ручки

Вымойте с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта не менее 70 процентов или хлорсодержащим раствором. Мыть нужно те ручки, к которым прикасаетесь, когда приходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом. После обработки дверных ручек обязательно вымойте руки с мылом.

Выключатели

Протрите салфеткой с антисептиком. Если в доме все здоровы, часто протирать выключатели нет необходимости. Если в доме есть больной человек, протирать нужно после каждого использования.

Ручки шкафов, столы, крышки комодов, тумбочки, спинки стульев и другие твердые поверхности.

Вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.

Кухонные столешницы

Вымойте с применением средств бытовой химии или протрите салфеткой с антисептиком на основе спирта. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования и приема пищи.

Бытовая техника

Протрите панели управления салфетками с антисептиком на основе спирта во время уборки дома.

Как мыть смесители и раковины Фото: Мария ЛЕНЦ

Смесители, раковины

Вымойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования.

Туалетные принадлежности (зубные щетки, расчески и прочее)

Дополнительно обработайте салфетками с антисептиком на основе спирта, если в доме есть больной человек.

Туалет (унитаз, ванна, душевая кабина, биде)

Вымойте туалет в последнюю очередь, используйте дезинфицирующие средства на основе хлора.