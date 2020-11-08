Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 8 ноября 2020 года: заболели 326 человек, умерли 8

И снова заболевших в крае более 300 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора, в Красноярском крае на 14.00 часов 8 ноября зарегистрировано всего 28927 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки 326 случаев заболевания (на 4 случая больше, чем днем ранее). Число выздоровевших уступает количеству инфицированных - 277 пациентов выздоровели и выписались из стационаров. Умерли 8 человек.

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: Управление Роспотребнадзора края

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 1029,6. Темп прироста за сутки – 1,1 процент.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7750 человек (+587 за сутки, снято с медицинского наблюдения – 528).

Проведено тестов на коронавирус всего 1422693 (+17862 за последние сутки).

Динамика распространения коронавируса в крае Фото: ИЦК

- Красноярский край сохраняет позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Край находится на 6 месте. Прирост заболевших продолжает увеличиваться, превысив 300 человек в сутки.

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Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.