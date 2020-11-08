Что делать, если беременная женщина заболела коронавирусом в Красноярске 2020: алгоритм действий при появлении симптомов COVID-19

В региональном минзраве рассказали, куда обращаться беременным женщинам в случае заражения коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

Опасен ли коронавирус при беременности? Таким вопросом сейчас задаются многие будущие мамы. Отсидеться дома у них не получится, ведь в этот период нужно посещать женскую консультацию, сдавать анализы, делать УЗИ и прочие плановые обследования. Поэтому контактов с другими людьми не избежать, а во время беременности защитные силы организма ослабевают. Чего реально нужно бояться в разгар эпидемии, как защититься от COVID-19 и что делать, если заражение все-таки произошло, ответили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Куда обращаться беременной женщине, если она почувствовала себя плохо?

В случае появления у беременной женщины признаков ОРВИ, гриппа или коронавирусной инфекции необходимо обратиться в территориальную поликлинику к терапевту. При повышении температуры выше 37,5 градусов - вызвать врача терапевта из поликлиники на дом. Дополнительно необходимо по телефону проинформировать врача акушера-гинеколога из женской консультации о заболевании.

Делают ли тест на COVID-19 беременным и если да, то при каких признаках?

Тест на коронавирусную инфекцию беременным женщинам проводят при выявлении любых признаков ОРВИ, гриппа или коронавирусной инфекции.

Можно ли делать КТ беременным женщинам?

Компьютерную томографию беременным женщинам проводят только при наличии медицинских оказаний. Чтобы снизить лучевую нагрузку на ребенка КТ, исследование проводят с использованием специального рентгеноотражающего фартука либо свинцового одеяла.

Берут ли тест на коронавирусную инфекцию перед поступлением в родильный дом?

Обследование на коронавирусную инфекцию проводят не ранее чем за 7 дней до плановой госпитализации всем беременным. При внеплановой госпитализации в родильный дом тест на коронавирусную инфекцию проведут в момент поступления.

Разрешены ли сейчас партнерские роды?

Партнерские роды в настоящее время запрещены, в соответствии с пунктом 3.8 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов».

Меняется ли график наблюдения за беременными женщинами во время пандемии?

Врачам акушерам-гинекологам было рекомендовано пересмотреть индивидуальные планы обследования и наблюдения беременных женщин, а именно – уменьшить количество очных консультаций до минимума. Но это касается женщин, у которых нет ранее поставленных диагнозов, требующих постоянного наблюдения. Между посещениями связаться с ведущим беременность акушером-гинекологом можно по телефону.

Как обезопасить себя во время беременности в период пандемии коронавируса?

Советы стандартные: воздержаться от международных и междугородних поездок в регионы, неблагополучные по вирусу, избегать массового скопления людей в городе (торговые центы, массовые мероприятия, поликлиники и больницы и прочее), чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептическим раствором, меньше притрагиваться к поручням, металлическим перилам, прилавкам магазинов, избегать рукопожатий и поцелуев, носить медицинские маски, чаще проветривать и делать санобработку в помещении.

Идеальный метод для беременной женщины - пребывание дома, особенно после 30 недель беременности.

Может ли беременная женщина уйти на «больничный» в период подъема заболеваемости?

Больничный лист беременной женщине может быть выписан при наличии заболевания. Переход на дистанционную работу является одним из методов профилактики заболевания. Данный вопрос решается по согласованию с работодателем.

КСТАТИ

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что сейчас медицинская помощь беременным женщинам с подтвержденным диагнозом COVID-19 оказывается только в Красноярском межрайонном родильном доме №1 (микрорайон «Солнечный», Солнечный бульвар, 2).

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