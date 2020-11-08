Коронавирус в Красноярске, последние новости на 8 ноября 2020: волонтеры, помогающие пациентам с COVID-19, смогут бесплатно ездить в автобусах

Решение о бесплатном проезде для волонтеров принял департамент транспорта Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным регионального Управления Роспотребнадзора на утро 8 ноября в Красноярском крае зарегистрировано всего 28927 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. За сутки 326 новых случаев, выздоровели 277 жителей, 8 пациентов умерли.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1029,6. Темп прироста за сутки – 1,1 процент.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 7750 человек (+587 за сутки, снято с медицинского наблюдения – 528).

Проведено тестов на коронавирус всего 1422693 (+17862 за последние сутки).

Тем временем главный врач Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича рассказал, что не стоит при малейших проявлениях симптомов бежать на госпитализацию. И попросил соблюдать меры предосторожности: носить маски, обрабатывать руки и избегать мест большого скопления людей.

«Они действительно работают», - сказал Сергей Гребенников.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, для волонтеров, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в возрасте 65 лет и старше, разрешили бесплатный проезд в городском общественном транспорте.

- Такое решение принял департамент транспорта Красноярска, - прокомментировали в оперштабе. - Особый режим перевозки волонтеров будет действовать с 9 ноября. Для этого добровольцам будет необходимо показать кондуктору специальный бейдж.

Сейчас в краевом центре такую помощь оказывают 40 волонтеров. Добровольцами могут все, кому исполнилось 18 лет. Все активисты работают в средствах индивидуальной защиты и проходят инструктаж.

КОНКРЕТНО

Как обратиться за помощью к волонтерам:

8-800-200-34-11, 8-800-100-53-19 (кнопка «3»).

Как стать волонтером:

Подать заявку заявку на официальном сайте мывместе2020.рф или на сайте dobro.ru.