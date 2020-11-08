«Температурные качели»: синоптики рассказали о погоде в Красноярске на предстоящей неделе

Красноярцев ожидает переменчивая погода на предстоящей неделе Фото: Мария ЛЕНЦ

«Снова весна, погода сошла с ума» - это и нечто подобное можно сегодня прочитать в соцсетях красноярцев. Еще пару дней назад город засыпало снегом, а сейчас погода за окном больше похожа на март.

Надолго к регион пожаловало тепло, «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали специалисты красноярского Гидрометцента.

На этой неделе жителей Красноярского края ожидает переменчивая погода. В понедельник, 9 ноября, днем все еще +8 градусов, облачно и без осадков. Ночью +3 градуса.

Вторник, 10 ноября, обещает быть солнечным. В светлое время суток около +6 градусов, к вечеру похолодает до -1 градуса, мокрый снег с дождем.

В среду, 11 ноября, днем всего +2 градуса, облачно и без осадков. Ночью плюс сменится на минус - ожидается -2 градуса.

В четверг, 12 ноября, снова потеплеет, синоптики прогнозируют до +6 градусов. В темное время суток столбики термометров опустятся до -1 градуса и пойдет снег.

В пятницу, 13 ноября, днем будет +1 градус, снова снег с дождем. Ночью ожидается до -4 градусов.

Ну а в субботу, 14 ноября, до -2 градусов уже и днем. Облачно с прояснениями и без осадков.

На дорогах будет гололедица, поэтому водителям следует быть вдвойне внимательнее.

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