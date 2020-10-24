Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 24 октября 2020 года: заболели 249 человек, умерли 5

Снова за суткив регионе заболели более 200 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным специалистов регионального Роспотребнадзора на 14.00 часов 24 октября 2020 года зарегистрировано всего 24471 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. За последние сутки 268 новых случаев заболевания (из них 63 – в краевом центре). Выздоровели всего 17 659 жителей (+249 за сутки). Умерли всего 624 пациента (+5 за сутки).

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 5840 человек (+498 за последние сутки). Снято с медицинского наблюдения 44912 человек (+347 за последние сутки).

Динамика распространений коронавируса в крае за сутки Фото: ИЦК

Проведено тестов на коронавирус всего 1195593 (+16142 за последние сутки).

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 850,9. Темп прироста за сутки – 1,1 процент.

- За сутки Красноярский край не поменял позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - По-прежнему край находится на 8 месте. Суточное количество заболевших продолжает нарастать.

Распространение по городам и района края Фото: Роспотребнадзор

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56 -3.

Тем временем в Красноярске открыли еще один госпиталь для ковидных пациентов. Он будет располагаться на улице Московская, 30 в одном из подразделений онкоцентра.