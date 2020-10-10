Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 10 октября 2020 года: заболели 175 человек, двое умерли

Суточный прирост самый значительный за последние месяцы

По последним данным регионального Роспотребнадзора на 14.00 часов 10 октября в Красноярском крае зарегистрировано всего 21389 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки 175 новых случаев, выздоровели 86 человек, умерли двое.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 744,2. Темп прироста за сутки – 0,8 процентов.

Суточный прирост в регионе Фото: ИЦК

- За сутки Красноярский край поднялся на одну ступень в списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 и теперь занимает 10 место, - сообщили в Информационном центре по борьбе с коронавирусом «Комсомольской правде» - Красноярск. - Суточное количество заболевших увеличилось на 10 по сравнению со вчерашним днем. Суточный прирост самый значительный за последние месяцы.

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: Региональный Роспотребнадзор

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3228 человек (+324 за последние сутки).

Снято с медицинского наблюдения 41585 жителей (за последние сутки – 208).

Проведено тестов на коронавирус всего 1052329, из них за последние сутки 9145.

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