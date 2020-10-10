Коронавирус в Красноярске, последние новости на 10 октября 2020: вновь заработали ковидные госпитали

Госпитали снова принимают пациентов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае заболеваемость COVID-19 снова увеличивается. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на утро 10 октября 2020 года в регионе за все время 21 214 подтвержденных диагнозов (+165 за сутки). Выздоровели 15 912 человек (+86 за сутки). Умерли 570 пациентов (+2 за сутки).

Темп прироста за сутки - 0,8 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 1 043 184 (+8818 за сутки).

Под наблюдением 3112 человек (+347 новых за сутки, снято с наблюдения - 199).

Тем временем в Красноярском крае снова начинают свою работу ковидные госпитали.

Открылся временный инфекционный госпиталь для больных коронавирусом на улице Рокоссовского в Красноярске. Клиника, открывшаяся на базе общежития, 5 октября уже приняла первых пациентов. Сейчас там развернуто 120 коек, предполагают задействовать 50 сотрудников.

В Березовской больнице заработал ковидный госпиталь Фото: оперштаб

Березовская районная больница тоже переходит в режим работы инфекционного госпиталя. Там организуют 50 коек для больных с коронавирусом. Дополнительные 20 коек будут развернуты на базе хирургического стационара. Медицинская помощь пациентам хирургии будет оказываться в стационарах краевого центра, плановым пациентам терапевтического профиля - на базе педиатрического отделения.

В Федеральном Сибирском научно–клиническом центре ФМБА России (Вавилова, 23 «б») 13 октября заработает Центр амбулаторной КТ-диагностики.

- В работе центра будут задействованы врачи-терапевты, пульмонолог, медицинские сестры, врач-рентгенолог и рентгенолаборант, специалисты клинико-диагностической лаборатории, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск главный врач ФСНКЦ ФМБА России Александр Фетисов. - Медики будут работать посменно. Пациенты будут направляться в Центр, в первую очередь, территориальными поликлиниками, где они наблюдаются участковыми терапевтами. Если при лечении на дому у пациента происходит ухудшение состояния здоровья, есть подозрения на внебольничную пневмонию, то он будет направлен сюда санитарным автотранспортом.

Госпиталь начнет принимать пациентов уже со следующей недели Фото: ФМБА

Зона обслуживания центра амбулаторной КТ-диагностики — поликлиники Ленинского, Кировского, Советского районов Красноярска, а также Сосновоборск, Березовский и Сухобузимский районы.

Также на следующей неделе откроется временный инфекционный госпиталь на 150 коек и. В нем будут работать врачи-специалисты: пульмонологи, реаниматологи–анестезиологи, инфекционисты, а также средний медперсонал.

Эксперты говорят, что сейчас вирус уже не такой страшный, каким был весной. Большинство больных могут лечиться амбулаторно, госпитализация им не требуется. Но, чтобы избежать резкого всплеска заболеваемости, жителям края необходимо соблюдать меры безопасности - носить маски, держать дистанцию и следить за гигиеной рук.