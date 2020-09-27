«Солнечный художник»: 94 года назад в селе Нижний Ингаш Красноярского края родился Андрей Поздеев

Андрей Поздеев очень любил Красноярск Фото: Владимир ВАГАНОВ

Андрея Поздеева часто называют «солнечным художником» и «сибирским Матиссом».

Он принадлежал к исконному сибирскому роду и искренне гордился этим. От него часто можно было услышать: «Я - енисейский мещанин. В роду - кузнецы, столяры-краснодеревщики, мать родом с Ангары».

Родился Андрей Поздеев 27 сентября 1926 года в селе Нижний Ингаш Красноярского края. Его мама Евдокия Ивановна - простая крестьянка. Отец Геннадий Данилович – почтовый служащий. Его работа – постоянные переезды. Поэтому семья часто переезжала, преимущественно вдоль Енисея и оседала чаще всего в поселках. Учился их сын неважно, зато рисовать начал рано, обнаружив на чердаке оставшиеся от деда-краснодеревщика пигменты. В четвертом классе получил приз за две работы, отправленные на конкурс в честь 100-летия Пушкина.

Андрей Поздеев Фото: my.krskstate.ru

В 15 лет он работал на Комбайновом заводе (это были военные годы), вытачивал детали для мин. Как-то у него сильно разболелся зуб, и мальчик убежал в Тюхтет, где тогда жила его семья. За побег с завода он получил шесть месяцев в СИЗО-1.

Начальство колонии и заключенные быстро разглядели его талант: Андрей быстро «освоил» стенгазеты и татуировки. Потом его отправили в ремесленное училище на станцию Енисей. Жил в общежитии, рядом бараки, вокруг - настоящая воровская «малина». Местные криминальные авторитеты называли его Хударь, нафантазировав из слов «художник» и «сударь».

17-летний Поздеев добровольцем ушел на фронт. Служил на Дальнем Востоке в Маньчжурии и на Курилах связистом в дальнобойной артиллерии. Сильное впечатление на него произвела обратная сторона войны - грязная и кровавая. Там он заболел тяжелой формой туберкулеза. Лечился в Минусинске. Там он создал более 300 работ, вел кружок рисования во Дворце пионеров, работал художником в Мартьяновском музее.

Поздеев любил рисовать цветы Фото: my.krskstate.ru

В 1948 году первый раз принял участие в выставке художников и выпустил первый каталог.

В 1950 году Андрей Геннадьевич вернулся в Красноярск. Здесь он работал в товариществе художников, учился в художественной школе имени Сурикова, которую окончил с отличием. Одновременно он получал образование в Школе рабочей молодежи, чтобы получить среднее образование. Там преподавала юная Валентина Крючкова, которая очень понравилась Андрею. Однажды он преподнес девушке картину - крыши старого Красноярска на фоне весеннего неба с подписью: «Человеку с большой душой и милыми привычками от упрямого школяра, не знающего русской грамматики». Он вручил подарок и признался в симпатии. Он вдруг произнес: «Ну вот, закончу десять классов, и поженимся!».

Так и вышло. Хрупкая, миниатюрная, но сильная духом Валентина разделила с ним всю жизнь: непростую, небогатую, долгие годы без официального признания.

С 1956 года Поздеев работал в Художественном фонде копиистом -перерисовывал картины Шишкина, Непринцева, Серова и других авторов.

Художник жил просто, без излишеств Фото: Владимир ВАГАНОВ

В 1956 году стал кандидатом в члены Союза художников, вступил в Союз в 1961 году.

Художник любил Красноярск, писал его… портреты. Именно портреты. Поздеев воспринимал город как живой персонаж. «Мой Красноярск», «Проспект Мира», «Старый Красноярск», знаменитый «Пейзаж с красным домом» (ул. Ленина 43а) и многие другие, - эти городские портреты удивительны. Дома, мосты, машины, - все предметы на них словно живые, вот-вот начнут двигаться или даже танцевать.

- Он всегда стремился проникнуть в суть предметов и выразить ее на холсте, - рассказала во время одной из экскурсий в КИЦ «Успенский» экскурсовод Анастасия. - Он не брался за то, что не чувствует и не любит. Поэтому у него так много цветов, он их очень любил, говорил он о них так: «Это великолепное существо - цветы. Это живое существо, невероятно разное».

В 1963 году в московском журнале «Художник» была опубликована статья Тойво Ряннеля «Дыхание нового» с репродукцией картины Поздеева «Дивногорск строится» (1962). Через год открылась первая персональная выставка Поздеева, которая собрала много положительных отзывов публики, искусствоведов и художников.

Андрей Поздеев сам выбрал квартиру с мастерской в Доме художников Фото: vk.com/public193886581

С 1965 по 1970 годы Поздеев участвовал в различных групповых выставках: на Кубе и в Праге, Мексике и Монголии. С годами его картины приобрели высокую степень обобщения и философскую насыщенность - он рисует известную «Чашу», «Голгофу», «Раковины» и «Корабли». Однако власть не признавала его работы, считая их формалистскими, и пропускала лишь на зональные выставки.

В марте 1980 года художник получил квартиру на 6-м этаже и собственную мастерскую в Красноярске. Выбирал сам, ему нужна была большая стена и максимальный отход от нее, чтобы писать картины большого формата. В это время он приобрел наибольшую известность.

В 1990 году его работы участвовали в международной выставке современного искусства в Лондоне, выставлялись в Москве на Крымском валу, а в печати впервые появлялись искусствоведческие статьи о творчестве Поздеева. Всю жизнь он создавал необычные цвета и работал только с российскими красками. Никогда не использовал зарубежные, говорил: «Я не знаю их свойств, не знаю, как они смешиваются».

Памятник Андрею Поздееву стал одним из символов Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

12 июля 1998 года на 72 году жизни Андрей Поздеев скончался в своей мастерской. Так случилось, что последняя картина, которую он написал уже тяжело больным, незадолго до смерти, - цветы, сирень. Поздеева похоронили на кладбище Бадалык в Красноярске.

Сейчас картины Андрея Поздеева выставляются во многих музеях мира - в Третьяковской галерее, Русском музее, художественном музее им. В. И. Сурикова и других.

27 сентября 2000 года в Красноярской школе № 69 открылся первый музей, посвященный Андрею Поздееву. В тот же день на проспекте Мира установили памятник художнику с раскрытым зонтом и этюдником через плечо, который стал одним из самых узнаваемых символов Красноярска.

Выставка картин Андрея Поздеева в 2018 году Фото: Мария ЛЕНЦ

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