Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 12 сентября 2020 года: за сутки заболел 101 человек, двое умерли

За сутки в крае коронавирусной инфекцией заразился 101 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора на 14.00 часов 12 сентября в Красноярском крае зарегистрировано всего 18139 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 101 человека, из них в краевом центре - 21. COVID-19 унес жизни уже 520 пациентов (+2 за последние сутки). Выздоровели 14264 человек (+79 за сутки).

По информации регион информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, регион находится на 12 месте среди субъектов с наибольшим числом выявленных случаев заболевания.

Распространение коронавируснйо инфекции по городам и районам края Фото: Управление Роспотребнадзора

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 631,1. Темп прироста за сутки – 0,6 процентов.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2583 человек (+198 за последние сутки).

Снято с медицинского наблюдения 35828 жителей (за последние сутки – 215).

Проведено всего 865505 тестов на коронавирус (+11272 за последние сутки).

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