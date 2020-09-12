Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 12 сентября 2020: в большинстве случаев заражение COVID-19 происходит в семье или близком окружении

Чаще всего люди "ловят" коронавирус от своих родных Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 12 сентября в Красноярском крае за все время 18 038 подтвержденных диагнозов (+102 за сутки). Непосредственно в краевом центре – 23 новых случаев заражения. Всего выздоровели 14 185 пациентов (+78 за сутки). COVID-19 унес жизни 518 человек (+2 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,6 процентов. Показатель заболеваемости составил на 100 тысяч населения 627,6.

- В 50,3 процентах случаев заражение происходит в семье или близком окружении, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Проведено тестов на коронавирус всего 854 233 (за последние сутки – 6507).

Под наблюдением - 2600 человек (+202 новых за сутки, снято – 241).

Проверка торгового центра Фото: оперштаб

Напоминаем, что Красноярский край находится на 3 этапе снятия ограничений. Разрешена работа всех торговых предприятий вне зависимости от площади, предприятий общественного питания, образовательных учреждений. Открыто практически все. Но только при условии соблюдения все требуемых правил безопасности. Их исполнение проверяют представители надзорных органов. Пару дней назад под проверку попал ТЦ «Взлетка Plaza», где открыто 100 магазинов, супермаркет и ресторан.

Итог рейда - серьезных нарушений нет, предприниматели соблюдают меры предосторожности, однако покупатели пренебрегают ими. Многие забывают, что все еще действует масочный режим и необходимо соблюдать социальную дистанцию. Ведь коронавирус еще не отступил.

Работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

Самая большая категория пациентов с коронавирусом в возрасте 30-49 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Распределение больных по тяжести течения заболевания:

- бессимптомные – 38,8 процентов;

- легкая степень тяжести – 20 процентов;

- средняя степень тяжести – 38,1 процент;

- тяжелая форма – 3,1 процент.

Распределение по возрастным группам:

- дети до 18 лет - 8,6 процентов;

- 18-29 лет – 13,4 процента;

- 30-49 лет – 36,7 процентов;

- 50-64 лет – 26 процентов;

- старше 65 лет – 15,2 процента.