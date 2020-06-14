Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на утро 15 июня 2020 года: заболели 6494 человек, выздоровели 2205

Количество заболевших коронавирусом в Красноярске и крае – по данным оперативного штаба на утро 15 июня 2020 года - 6494 человек. Выздоровели 2205 пациентов (+41 за сутки), 64 погибших (+0 за сутки).

Всего случаи заболевания зарегистрированы в 54 муниципальных образованиях края. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили еще у 166 человек, из них 109 - в Красноярске. По краю: в Северо-Енисейском районе– 30 человек, в Богучанском районе – 16, в Ирбейском районе – 5, в Дивногорске, Железногорске и Кежемском районе – по 2 человека. Все пациенты получают необходимое лечение. Тем временем в соцетях люди пишут благодарственные слова медицинским сотрудникам:

Врачей благодарят за их нелегкую работу Фото: vk.com/shtabkrskstate

«Низкий поклон всему медицинскому персоналу за их без преувеличения героический труд. Сутки в таком обличии не каждый мужик вы терпит, это как ОЗК в армии, кто одевал, тот поймет медиков. Они просто герои! Спасибо вам огромное за ваш бесценный труд, и чтобы вы оставались здоровыми».

Добавим, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 226,0. Темп прироста за сутки – 2,6 процента.

Под медицинским наблюдением на дому сейчас находится 516 человек (за последние сутки +65). Снято с медицинского наблюдения 19932 человека (за последние сутки – 32).

Всего в Красноярском крае провели 289 180 тестов на коронавирусную инфекцию (+2842 за последние сутки).

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