Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 15 июня 2020 года: самолет в маске и детские игры в «коронавирус»

По информации оперативного штаба на утро 15 июня 2020 года, число заболевших коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае не идет на спад. Всего COVID-19 в нашем регионе заразились 6494 человек, в том числе 166 – за последние сутки. География распространения заболевания – 54 города и района региона. За весь период пандемии врачи вылечили 2 205 пациентов. Погибли 64. Ситуация с коронавирусом по-прежнему не самая благополучная. Поскольку заболеваемость не снижается, ограничительные меры продлили до 12 июля.

Самолет и тот в маске Фото: vk.com/shtabkrskstate

Масочный режим и для самолетов!

В Красноярском крае продолжает действовать масочный режим. Даже самолеты летают «в масках»! 14 июня в красноярском аэропорту приземлился первый после длительного перерыва самолет «Победы», следовавший по маршруту Москва - Красноярск. Авиакомпания не только возобновила рейсы, но и оформила свои лайнеры тематически. На нос - маску, на борт - надпись «Спасибо героям в белых халатах».

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Игра в мячик сейчас - игра в "кронавирус" Фото: Ирина АЛИЕВА

Игры в «коронавирус»

Дети превратили COVID-19 в игру. В кого попал мячик - тот и водит. Свидетельницей такой игры во дворе своего дома стала жительница Красноярска Ирина Алиева. Об этом она рассказала на своей страничке в facebook: «Короновирус - новая игра на детской площадке у детей».

Пользователи соцсетей сразу вспомнили свое детство и похожие игры. Только назывались они тогда по-другому: «В наши времена это называлось сифа».

Время диктует другие правила. Коронавирусная инфекция поменяла жизнь не только взрослых, но и детей. Поэтому они тоже вынуждены приспосабливаться и придумывать новые развлечения.

В краевом оперштабе по ситуации с коронавирусом напоминают: симптомы COVID-19 проявляются не сразу после заражения, а в течение двух недель. Даже здоровый с виду человек может являться источником инфекции. Поэтому обязательно носите маски и чаще мойте руки.

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