В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, как правильно вести себя в жару

В Красноярском крае на выходных установилась жаркая погода. В воскресенье, 14 июня, во многих районах выше +30 градусов. Так и хочется сказать: дождались! Но в Сибири погода изменчивая, в начале рабочей недели прилично похолодает. Остается надеяться, что советы специалистов регионально Управления Роспотребнадзора, которые в ведомстве опубликовали накануне, нам еще пригодятся. Ведь сейчас только начало лета.

Дабы не допустить обострения хронических заболеваний, перегрева организма и резкого ухудшения здоровья, в ведомстве рекомендуют:

- ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума;

- проветривать помещение, в котором находитесь (приоткройте форточки, окна, если есть возможность, то включите вентиляторы);

- отдать предпочтение легкой одежде из натуральных тканей светлой расцветки (желательно, чтобы ворот одежды был не тугим), наденьте головной убор (шляпа, панамка, платок), солнцезащитные очки, захватите зонтики;

- отказаться от жирной пищи, а блюда из мяса замените рыбой или морепродуктами, лучше снизить количество копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания.

- соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи;

- употреблять большое количество жидкости (это может быть чай, минеральная вода, морс, кисломолочный напиток с низким содержанием жира, отвар из сухофруктов, витаминизированный напиток), но не стоит пить газированные напитки и жидкости с повышенным содержанием сахара, энергетические и алкогольные напитки.

- ввести в рацион больше фруктов и овощей (не забудьте тщательно вымыть перед едой).

- принять прохладный душ в течении дня, если будет возможность;

- ограничить поездки на личном и общественном транспорте (или планировать их в утреннее или вечернее время);

- купаться только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей, с соблюдением правил организации купания.