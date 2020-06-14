2020-06-14T07:46:45+03:00
Происшествия

В Красноярске при взрыве газового баллона в гараже пострадал мужчина и 14-летняя девочка

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС и полиция
Ольга КОСТИНА
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Гараж полностью разворотило после взрыва Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краюГараж полностью разворотило после взрыва Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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В Кировском районе Красноярска два гаражных бокса разворотило, словно после бомбежки. Ободранные стены, обрывки линолеума, битые кружки, разбросанные кирпичи, коробки, погнутые балки. В больнице с ожогами два человека – 14-летняя девочка и 27-летний мужчина. Они находились в одном из гаражей на проспекте Красноярский рабочий, в котором и взорвался газовый баллон.

Сообщение о происшествии поступило в спецслужбы в 6.29 14 июня.

Находящиеся внутри люди получили серьезные ожоги Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Находящиеся внутри люди получили серьезные ожоги Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- Установлено после прибытия, что произошел взрыв газового баллона без последующего горения, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. – В результате были повреждены несущие конструкции двух гаражных боксов.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства случившегося. Один из главных вопросов: почему несовершеннолетняя девочка оказалась ночью в гараже с взрослым мужчиной.

На месте ЧП работают спецслужбы Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

На месте ЧП работают спецслужбы Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- В отношении родителей несовершеннолетней пострадавшей проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Решается вопрос о привлечении их к установленной законом ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

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- Мяу-а-уа! – ошарашенная черно-белая кошка орала на всю улицу Калинина, вцепившись в кирпичную кладку разрушенного дома всеми своими когтями. Еще секунду назад она тихо-смирно сидела, притаившись в щели дома, а тут осталась без прикрытия. Спасатели решили снести нависшую кирпичную стенку: зацепили веревками и потянули вниз. Бабах! И тут это мяукающее чудо. Как говорится: жить захочешь и не так раскорячишься. Ее хозяев часом ранее увезли на «скорой» после того, как в их квартире взорвался 25-литровый газовый баллон. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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