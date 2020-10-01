Отправят ли красноярских школьников на досрочные каникулы из-за коронавируса

Школьники довольны, а родители в панике Фото: Мария ЛЕНЦ

Весеннюю дистанционку многие родители вспоминают с содроганием. Поэтому они готовы на все, чтобы дети учились не онлайн. Купить рециркулятор в класс, специальный раствор, мыло, носить маски. Что угодно, только пусть дочки-сыночки сидят за партами, а не за столом в своей комнате вместе с ничего не понимающими родителями, неожиданно оказавшимися в роли педагогов.

«Я не хочу снова орать на своего ребенка, только не это!», - пишут в родительских чатах.

Опасения мам и пап понятны. С 28 сентября школьники из трех общеобразовательных учреждений неожиданно оказались на каникулах. Причина - среди учащихся были случаи заражения коронавирусом. Чтобы предупредить новую вспышку заболеваемости, каникулы немного сдвинули - с 28 сентября до 7 октября. В лицее №7 еще ладно - дети обучаются по триместрам и должны были уйти на отдых в ближайших числах. В гимназии №13 и школе №150 сроки довольно прилично сдвинули – с конца октября на начало месяца. В итоге детям выставили оценки за четверть, которая не продлилась и месяц. Сейчас в этих учреждениях проходит санитарная обработка помещений, принимаются все необходимые меры.

Отдельные классы переводят на домашнее обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

- Дети ушли на полноценные каникулы - они не учатся, они отдыхают, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Екатерина Усатенко, пресс-секретарь главного управления образования города. - Были выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией и учащихся решили отправить пораньше, чтобы не распространялась инфекция.

Добавим, что с начала сентября в 23 школах краевого центра обнаружен коронавирус: заболевание подтверждено как у детей, так и у педагогов. В связи с этим отдельные классы переводят на домашнее обучение. Роспотребнадзор выносит предписания о принятии санитарных мер по каждому отдельному случаю.

А что по краю?

- Решение о том, когда уходить на каникулы, школы принимают самостоятельно, - пояснила Надежда Квитковская, пресс-секретарь министерства образования Красноярского края. - Но количество дней каникул не должно выходить за рамки тех, которые были приняты. В связи с эпидемиологической ситуацией сейчас закрываются определенные классы, где выявлены заболевшие. Они уходят на карантин на 14 дней. После этого вновь возвращаются к обычной форме обучения. Поэтому пока никаких изменений и перехода на дистанционное обучение не планируется. Все будет зависеть от ситуации. В зависимости от ситуации будет приниматься индивидуальное решение.

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