Частично признал вину: выбросивший из окна 5-месячную дочь житель Красноярска 23 года проведет в колонии

Задержанный за убийство дочери вел себя неадекватно Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Убил 5-месяную дочку и едва не погубил годовалого сынишку. Суд вынес обвинительный приговор 44-летнему жителю Красноярска, который был так безжалостен к своим детям.

Трагедия произошла 15 августа 2019 года в одном из общежитий на окраине города, в Черемушках. Место не самое спокойное. Семья с двумя детьми проживала на 4 этаже. То скандалили и дрались, то кричали «помогите, убивают».

В тот день отец семейства, проснувшись, употребил наркотики, а после направился к дивану, на котором лежала его маленькая дочка. Он взял малышку за руку и вышвырнул в окно. Ее мать занималась домашними делами и заметила лишь, как ребенок пролетел мимо нее и упал на асфальт. Шансов выжить у бедняжки не было. Мужчина же схватил сына и повел его к окну. 37-летняя женщина вырвала мальчика у мужа, выбежала из комнаты в коридор общежития.

… Когда виновника задержали, он вел себя неадекватно. Раскачивался, прятал лицо в ладонях, бормотал:

- Прости меня, Господи... Теперь чего молиться-то? Когда я просил у тебя помощи, ты *** дал. Я сейчас сдохну.

Суд вынес обвинительный приговор Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время расследования начали всплывать скандальные факты, все новые и новые. У подозреваемого было несколько судимостей по «тяжелым» статьям. Мать тоже регулярно прикладывалась к бутылке. У нее уже есть трое детей от первого брака. Ее лишили прав, передали ребят отцу. Тогда она сошлась с другим. Родила от него сына, а потом и дочку.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении двух преступлений: убийство, совершенное с особой жестокостью и покушение на убийство малолетнего, совершенного с особой жестокостью. Сам он свою вину признал лишь частично.

Задержанный принимал наркотики Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- За совершение преступлений суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - Кроме того, ему назначены принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания, в виде принудительного наблюдения и лечения врача-психиатра в амбулаторных условиях, по месту отбытия наказания в виде лишения свободы.

В краевой прокуратуре добавили, что приговор в законную силу не вступил. У сторон имеется еще 10 суток для его обжалования в апелляционном порядке.

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Оказалось, семья крайне неблагополучная, и хотя часто об этом никому не известно, кроме соседей, здесь ситуация обратная, и, прямо скажем, вопиющая. Мать пьет, отец наркоман, трое детей уже были изъяты. Забирали и полуторагодовалого мальчика, но потом почему-то вернули. А когда родилась маленькая девочка, никто из социальных служб вообще не вспоминал о ее существовании... И вот результат. Малышка мертва. А на днях лишилась должности начальница красноярского районного отдела опеки (подробнее).

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