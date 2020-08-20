Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 20 августа 2020: умерли 5 человек, 114 заразились

За последние сутки заразились 114 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 20 августа в Красноярском крае 15 631 заболели COVID-19 (+114 за сутки, из них в краевом центре - 27). Выздоровели 12 732 человек (+53 за сутки). Умерли 403 пациента (+5 за сутки).

- Красноярский край по итогам суток - на 8-м месте в «десятке» регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19, - сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). - Число заболевших за истекшие сутки, более чем вдвое больше, чем выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса по районам и городам края Фото: vk.com/shtabkrskstate

Темп прироста за сутки – 0,7 процента. Проведено тестов на коронавирус всего 740 847, из них за последние сутки +6864.

Под наблюдением находятся 3138 человек (+239 новых за сутки, снято с наблюдения – 216).

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что регион находится на 2 этапе снятия ограничений.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили жителям края, возвращающимся с заграничного отдыха, что до вылета в Россию им нужно будет заполнить специальную форму на портале госуслуг. Сделать это нужно не позднее момента регистрации на рейс. Еще одну анкету будет необходимо заполнить уже на борту самолета. После возвращения туристы должны будут пройти лабораторное исследование на COVID-19 и внести информацию о результате так же на портале госуслуг.

В случае отказа будет применено административное наказание в виде штрафа от 15 до 40 тысяч рублей.