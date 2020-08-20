«Было страшно поднимать ее»: забеременевшая в 13 лет школьница из Красноярского края рассказала о своем материнстве и раскрыла имя дочери

Школьница рассказала о своем материнстве Фото: соцсети

Когда еще мама-школьница из Железногорска (Красноярский край) ждала дочку, она не могла определиться с будущим именем - выбирала из двух Каролина или Милана. Но как только кроха появилась на свет, по всей видимости, передумала. Сейчас она называет свою кроху Эми, скорее всего, сокращенно от Эмилия.

Она ответила на самый популярный вопрос своих подписчиков: было ли тебе сложно?

Молодой маме 15 лет, а это ее новорожденная кроха Фото: соцсети

«Да. В первыи день и последующии я вообще не понимала, что и как делать. Как менять подгузник? Как пеленать? Подмывать?? И вообще кормить??? Сначала боялась что-то сделать Эми не так, она же маленькая, хрупенькая девочка. Мне нереально было страшно поднимать ее, пеленать и подмывать. Справляться со всем однои , без помощи родственников и кого-либо было сложно. То есть только ты и маленький, беспомощный ребеночек и только ты можешь позаботится о нем и облегчить ему жизнь. На следующии день я уже более- менее могла подмыть малышку, одеть памперс, накормить и уложить спатеньки. На 2-ои день я могла почти все. А сеи час я сама уже со всем справляюсь, без страхов (но чуть-чуть они все же есть».

Школьница уверена, что помогать с ребенком ей будет ее 11-летний друг Фото: соцсети

Вика* посетовала еще, что никак не может выспаться. Даже когда спит ее малышка, у нее самой тревожный сон: «Ооох, измоталась я конечно за эти деньки. А дальше будет сложнее…».

А выпишут ее с малышкой, скорее всего, только к 24 августа. У ее крохи сейчас «что-то с билирубином и нужно немного подлечить».

Добавим, что после рождения, у детей часто отмечается избыток эритроцитов, что в свою очередь приводит к увеличению билирубина. Физиологическая желтуха новорожденных может сохраняться до двух недель. После месяца билирубин должен прийти в норму.

Напомним, о беременности 13-летней Вики* стало известно в январе этого года. Отцом она объявила своего 10-летнего друга Сашу*. Дети открыто проявляли свои чувства в соцсетях и на одной из программ федерального канала. Позже стало известно, отец ребенка старшеклассник из ее школы, который взял ее силой. Но, чтобы его обвинить, нужны были данные экспертизы. А ее можно сделать только после рождения ребенка. То есть, совсем скоро.

Рост и вес малышки Фото: соцсети

Ну а сама молодая мама, даже находясь в перинатальном центре, продолжает зарабатывать деньги на рекламе. Она уже объясняла и не раз: «Коплю деньги на приданое малышу». Ведь мама у нее больна (четвертая стадия рака). Отчим содержит всю семью - с тремя детьми, это очень тяжело. А расходов на маленького ребенка добавится.

*- имена детей изменены по законодательству.

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